부산혈액원, 부산교육청에 '헌혈기부권 나눔 장학금' 전달 훈훈

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 16일 부산혈액원으로부터 저소득층 고교생 장학금 4200만원을 전달받았다.
- 이번 전달식은 헌혈기부권 나눔 장학 사업 일환으로 무상헌혈 취지를 살리고 생명나눔 가치를 확산하고자 했다.
- 부산혈액원은 2022년부터 총 2억3000만원을 후원했고 올해는 관내 저소득층 우수 고교생 42명에게 1인당 100만원을 지원한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산혈액원의 '헌혈기부권 나눔 장학 사업'이 저소득층 고등학생들에게 큰 힘이 되고 있다.
부산시교육청은 대한적십자사 부산혈액원으로부터 저소득층 고등학생을 위한 '헌혈기부권 장학금'으로 4200만 원을 전달받았다고 16일 밝혔다.
이번 전달식은 헌혈을 통해 생명을 나누고 무상헌혈의 취지를 살리기 위한 '헌혈기부권 나눔 장학 사업'의 일환으로 진행됐다.
앞서 부산혈액원은 지난 2022년부터 부산교육청에 2억 3000만 원의 장학금(학생 230명)을 후원하고 있다. 장학금은 관내 고등학생 중 저소득층 우수 인재 42명에게 1인당 100만 원씩 지원될 예정이다.
김석준 교육감은 "어려운 환경에 처한 학생들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않도록 매년 따뜻한 손길을 내밀어 주는 대한적십자사 부산혈액원에 깊이 감사드린다"며 "학생들이 어떤 환경에서도 도전을 두려워하지 않고 미래를 향해 당당히 나아갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com