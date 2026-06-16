부산혈액원, 부산교육청에 '헌혈기부권 나눔 장학금' 전달 훈훈

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장학금, 42명에게 100만 원 지급

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산혈액원의 '헌혈기부권 나눔 장학 사업'이 저소득층 고등학생들에게 큰 힘이 되고 있다.

부산시교육청은 대한적십자사 부산혈액원으로부터 저소득층 고등학생을 위한 '헌혈기부권 장학금'으로 4200만 원을 전달받았다고 16일 밝혔다.

김석준 부산교육감(오른쪽)이 16일 오전 이기훈 대한적십자사 부산혈액원장으로부터 '헌혈기부권 장학금' 4200만 원을 전달받고 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산시교육청] 2026.06.16

이번 전달식은 헌혈을 통해 생명을 나누고 무상헌혈의 취지를 살리기 위한 '헌혈기부권 나눔 장학 사업'의 일환으로 진행됐다.

앞서 부산혈액원은 지난 2022년부터 부산교육청에 2억 3000만 원의 장학금(학생 230명)을 후원하고 있다. 장학금은 관내 고등학생 중 저소득층 우수 인재 42명에게 1인당 100만 원씩 지원될 예정이다.

김석준 교육감은 "어려운 환경에 처한 학생들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않도록 매년 따뜻한 손길을 내밀어 주는 대한적십자사 부산혈액원에 깊이 감사드린다"며 "학생들이 어떤 환경에서도 도전을 두려워하지 않고 미래를 향해 당당히 나아갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com