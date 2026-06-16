과천시, 시 승격 40주년 기념 AR 포토존 조성

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40주년 기념 엠블럼, 송이·율이, 벚꽃, 하천 등 4개 테마로 구성

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시민들이 즐길 수 있는 증강현실(AR) 포토존 콘텐츠를 중앙공원에 조성해 운영하기로 16일 밝혔다.

시 승격 40주년 기념 포토존 이미지. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 콘텐츠는 시 승격 40주년을 기념해 시민 참여를 확대하기 위해 마련됐다. 포토존은 40주년 기념 엠블럼, 과천시 소통 캐릭터 송이·율이, 벚꽃, 하천 등 과천의 특색을 담은 4개 테마로 구성됐다.

시민들은 중앙공원 양재천 입구에 설치된 큐알코드(QR코드)를 스마트폰으로 스캔한 뒤 증강현실 전용 애플리케이션 '스펀지 AR'을 설치하면 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다. 또한 콘텐츠와 함께 사진이나 영상을 촬영해 특별한 추억을 남길 수 있다.

과천시는 이번 AR 포토존 운영을 통해 시민들이 시 승격 40주년을 더욱 친근하고 즐겁게 체험할 수 있도록 할 계획이다.

시 승격 40주년 기념 포토존 이미지. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "시 승격 40주년의 의미를 시민들이 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 콘텐츠를 마련했다"며 "많은 시민이 참여해 과천의 40주년을 함께 기념하길 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com