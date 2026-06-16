이복조 원내대표 "전재수 당선인 원구성 발언은 민의 왜곡한 정치 공세"

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"협치 명분 아래 과도한 지분 요구 부적절"

"원 구성은 시의회 내부에서 해결할 문제"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 국민의힘이 원 구성 갈등을 둘러싸고 전재수 부산시장 당선인을 향한 비판 수위를 끌어 올리고 있다.

이복조 부산시의회 국민의힘 원내대표는 16일 시의회에서 기자회견을 열고 전재수 부산시장 당선인의 원 구성 관련 발언에 대해 "민의를 왜곡한 정치적 공세"라고 주장했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이복조 부산시의회 국민의힘 원내대표가 16일 오전 11시 시의회에서 기자회견을 열고 전재수 부산시장 당선인의 원 구성 관련 발언에 대해 "민의를 왜곡한 정치적 공세"라고 비판하고 있다. 2026.06.16

앞서 전 당선인은 전날 부산시의회 기자실에서 "의전용 부의장을 받을 바에야 받지 않겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.

이 원내대표는 "부산시의회는 총 48석 중 국민의힘 37석, 더불어민주당 11석으로 구성돼 있다"며 "이는 시민이 부여한 의석 구조이자 민의의 결과"라고 직격했다. 이어 "의회 구성은 협상의 대상이 아니라 선거 결과에 따른 원칙의 문제"라고 각을 세웠다.

더불어민주당도 정조준했다. 그는 "협치를 명분으로 과도한 지분 요구를 하고 있다"며 "의석 비율상 주요 보직을 양보할 이유가 없다"고 목소리를 높였다.

전 당선인의 발언에 대해서는 "부의장직 거부 입장은 의정 운영보다 자리 문제에 집중한 것으로 비칠 수 있다"고 지적했다.

그러면서 "원 구성 문제는 시의회 내부에서 논의할 사안"이라며 "시장 당선인이 언론을 통해 입장을 밝히는 것은 적절하지 않다"고 쓴소리를 던졌다. 이 원내대표는 "국민의힘은 다수당으로서 책임에 따라 원 구성을 안정적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

앞서 이종진 의원도 같은 장소에서 기자회견을 열고 "전 당선인이 취임도 전에 시의회 원 구성에 관여하려 한다"며 "지방자치와 삼권분립 원칙 훼손"이라고 비판했다. 또 "취임하기도 전에 지방자치의 근간을 흔들고 삼권분립의 헌법적 가치를 정면으로 훼손하고 있다"며 "전재수 부산시장 당선인의 오만하고 독선적인 월권 행위를 강력히 규탄한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com