토요타코리아, 신형 RAV4 출시…PHEV·HEV 라인업

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전동화 파워트레인 탑재, 최대 77km 전기주행 가능

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 토요타코리아가 16일 신형 SUV '올 뉴 RAV4'를 공식 출시했다. 플러그인 하이브리드(PHEV)와 하이브리드(HEV) 두 가지 전동화 파워트레인을 탑재했다.

PHEV 모델은 2.5리터 직렬 4기통 가솔린 엔진과 리튬이온 배터리, 고효율 e-Axle을 결합해 시스템 총 출력 329마력, 최대 토크 23.8kg·m을 발휘한다. 22.68kWh 배터리를 장착해 전기 모드만으로 최대 77km까지 주행 가능하며, 50kW CCS1 급속 충전으로 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 35분 만에 충전할 수 있다.

HEV LIMITED 트림은 시스템 총 출력 239마력에 복합 연비 15.6km/L, HEV XLE 트림은 시스템 총 출력 230마력에 복합 연비 19.0km/L의 성능을 갖췄다. HEV LIMITED와 PHEV 모델에는 전자식 사륜구동 시스템 'E-Four'를 탑재해 눈길 같은 저마찰 노면에서도 안정적으로 주행할 수 있다.

(사진 왼쪽부터) 콘야마 마나부 토요타코리아 사장과 후토나가네 요시노리 토요타자동차 치프 엔지니어 [사진=토요타코리아]

차체는 개선된 TNGA-K 플랫폼을 기반으로 비틀림 강성이 기존 대비 약 10% 향상됐다. 고감쇠 접착제를 확대 적용하고 A필러와 서스펜션 타워를 직접 연결하는 구조로 노면 진동과 소음을 줄였다. 새로운 'AHB-C 브레이크 시스템'은 전동 모터 기반의 유압 제어로 정밀한 제동압력을 제어하며, 네 바퀴 각각의 제동력을 개별 제어해 급제동 및 급선회 상황에서도 안정적인 자세를 유지한다.

외관은 토요타의 최신 패밀리룩 '해머헤드' 디자인을 바탕으로 입체적인 LED 헤드램프와 메쉬 패턴 그릴을 결합했다. 측면은 대구경 타이어의 휠 프로포션을 강조한 '빅풋', 높은 지상고를 시각화한 '리프트업', 실용적 공간 효율성을 형상화한 '유틸리티' 등 3가지 콘셉트가 조화를 이룬다.

실내는 수평형 레이아웃을 적용했으며, 12.3인치 계기판과 12.9인치 센터 디스플레이를 통해 운전자 중심의 조작성을 제공한다. 시프트 바이 와이어 방식의 전자식 시프트 레버와 다기능 센터 콘솔을 적용했다.

올 뉴 RAV4에는 차세대 커넥티드 서비스 '토요타 커넥트'가 새롭게 적용된다. LG U+와 협업해 스마트폰 애플리케이션 '토요타 리모트'를 통해 원격 시동, 공조 제어, 차량 상태 확인, 주차 위치 확인 등을 이용할 수 있다. 24시간 긴급 호출 서비스와 도난 차량 위치 추적 기능도 지원한다. 네이버 클로바 기반 AI 음성인식으로 내비게이션 목적지 설정과 공조장치 제어 등을 편리하게 이용할 수 있다.

토요타의 예방 안전 시스템 '토요타 세이프티 센스'는 운전자의 시선과 얼굴 방향, 눈 깜빡임 상태를 모니터링하는 '운전자 모니터링 카메라'와 교차로 접근 시 좌우에서 접근하는 차량을 감지하는 '전방 교차 차량 감지 기능'을 새롭게 추가했다.

라인업에 새롭게 추가된 'GR SPORT' 트림은 모터스포츠 감성을 극대화했다. 투톤 컬러를 기반으로 전용 프런트 범퍼와 라디에이터 그릴, 와이드 휠 아치 몰딩을 적용했으며, 풍동 시험을 거친 프런트 립 스포일러와 윙 타입 리어 스포일러로 다운포스를 발생시켜 조종 안정성을 극대화했다.

실내는 논슬립 인조 스웨이드 시트, GR 로고가 각인된 천연가죽 스티어링 휠, 알루미늄 페달 등으로 스포티한 감성을 강조했다. 차체 전방의 프런트 퍼포먼스 댐퍼와 리어 서스펜션 보강 파츠로 미세 진동을 억제하며, 전용 EPS 맵핑으로 스포츠 모드 주행 시 직관적이고 단단한 조향감을 제공한다. 좌우 넓어진 트레드와 경량 설계의 전용 20인치 휠을 적용했다.

토요타코리아는 올 뉴 RAV4 출시와 함께 '유어 어드벤처' 캠페인을 전개한다. 전국 공식 전시장에서는 고객의 라이프스타일과 주행 성향에 맞춘 맞춤형 시승 프로그램을 운영하며, 도심 주행과 와인딩 로드 등 다양한 주행 환경을 반영한 시승 코스를 마련했다. 캠핑·아웃도어, 반려동물 라이프스타일, 모터스포츠 등 고객의 관심사를 반영한 커뮤니티 기반 체험 프로그램도 운영할 계획이다.

올가을에는 누구나 참여 가능한 새로운 랠리 이벤트를 운영하며, PHEV GR SPORT 고객을 대상으로 O-NE 슈퍼레이스와 연계한 특별 프로그램을 마련할 예정이다.

신차 구매 부담을 줄이기 위해 잔존가치 보장형 금융 프로그램 'RAV4 어메이징 스위치'를 운영한다. 월 납입금 30만 원 초반대로 신차를 이용할 수 있으며, 계약 만기 시 최대 65%의 중고차 잔존가치를 보장받는다. 계약 만기 후 토요타 차량을 재구매할 경우 최초 구매 차량 가격의 5% 상당을 재구매 혜택으로 제공한다.

도시와 아웃도어를 아우르는 '우드랜드 패키지', 야간 드라이빙 감성을 더한 '미드나잇 드라이브 패키지', 차별화된 스타일링의 '그래픽 패키지' 등 3가지 라이프스타일 액세서리 패키지도 선보인다.

권장소비자가격(부가가치세 포함, 개별소비세 3.5% 기준)은 HEV XLE 4927만원, HEV LIMITED 5746만원, PHEV XSE 6160만원, PHEV GR SPORT 6180만원이다.

y2kid@newspim.com