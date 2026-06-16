전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

토요타코리아, 신형 RAV4 출시…PHEV·HEV 라인업

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 토요타코리아가 16일 신형 SUV 올 뉴 RAV4를 출시했다.
  • PHEV·HEV 전동화 파워트레인과 E-Four를 탑재했다.
  • 권장가 4927만~6180만원으로 캠페인도 전개했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전동화 파워트레인 탑재, 최대 77km 전기주행 가능

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 토요타코리아가 16일 신형 SUV '올 뉴 RAV4'를 공식 출시했다. 플러그인 하이브리드(PHEV)와 하이브리드(HEV) 두 가지 전동화 파워트레인을 탑재했다.

PHEV 모델은 2.5리터 직렬 4기통 가솔린 엔진과 리튬이온 배터리, 고효율 e-Axle을 결합해 시스템 총 출력 329마력, 최대 토크 23.8kg·m을 발휘한다. 22.68kWh 배터리를 장착해 전기 모드만으로 최대 77km까지 주행 가능하며, 50kW CCS1 급속 충전으로 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 35분 만에 충전할 수 있다.

HEV LIMITED 트림은 시스템 총 출력 239마력에 복합 연비 15.6km/L, HEV XLE 트림은 시스템 총 출력 230마력에 복합 연비 19.0km/L의 성능을 갖췄다. HEV LIMITED와 PHEV 모델에는 전자식 사륜구동 시스템 'E-Four'를 탑재해 눈길 같은 저마찰 노면에서도 안정적으로 주행할 수 있다.

(사진 왼쪽부터) 콘야마 마나부 토요타코리아 사장과 후토나가네 요시노리 토요타자동차 치프 엔지니어 [사진=토요타코리아]

차체는 개선된 TNGA-K 플랫폼을 기반으로 비틀림 강성이 기존 대비 약 10% 향상됐다. 고감쇠 접착제를 확대 적용하고 A필러와 서스펜션 타워를 직접 연결하는 구조로 노면 진동과 소음을 줄였다. 새로운 'AHB-C 브레이크 시스템'은 전동 모터 기반의 유압 제어로 정밀한 제동압력을 제어하며, 네 바퀴 각각의 제동력을 개별 제어해 급제동 및 급선회 상황에서도 안정적인 자세를 유지한다.

외관은 토요타의 최신 패밀리룩 '해머헤드' 디자인을 바탕으로 입체적인 LED 헤드램프와 메쉬 패턴 그릴을 결합했다. 측면은 대구경 타이어의 휠 프로포션을 강조한 '빅풋', 높은 지상고를 시각화한 '리프트업', 실용적 공간 효율성을 형상화한 '유틸리티' 등 3가지 콘셉트가 조화를 이룬다.

실내는 수평형 레이아웃을 적용했으며, 12.3인치 계기판과 12.9인치 센터 디스플레이를 통해 운전자 중심의 조작성을 제공한다. 시프트 바이 와이어 방식의 전자식 시프트 레버와 다기능 센터 콘솔을 적용했다.

올 뉴 RAV4에는 차세대 커넥티드 서비스 '토요타 커넥트'가 새롭게 적용된다. LG U+와 협업해 스마트폰 애플리케이션 '토요타 리모트'를 통해 원격 시동, 공조 제어, 차량 상태 확인, 주차 위치 확인 등을 이용할 수 있다. 24시간 긴급 호출 서비스와 도난 차량 위치 추적 기능도 지원한다. 네이버 클로바 기반 AI 음성인식으로 내비게이션 목적지 설정과 공조장치 제어 등을 편리하게 이용할 수 있다.

토요타의 예방 안전 시스템 '토요타 세이프티 센스'는 운전자의 시선과 얼굴 방향, 눈 깜빡임 상태를 모니터링하는 '운전자 모니터링 카메라'와 교차로 접근 시 좌우에서 접근하는 차량을 감지하는 '전방 교차 차량 감지 기능'을 새롭게 추가했다.

라인업에 새롭게 추가된 'GR SPORT' 트림은 모터스포츠 감성을 극대화했다. 투톤 컬러를 기반으로 전용 프런트 범퍼와 라디에이터 그릴, 와이드 휠 아치 몰딩을 적용했으며, 풍동 시험을 거친 프런트 립 스포일러와 윙 타입 리어 스포일러로 다운포스를 발생시켜 조종 안정성을 극대화했다.

실내는 논슬립 인조 스웨이드 시트, GR 로고가 각인된 천연가죽 스티어링 휠, 알루미늄 페달 등으로 스포티한 감성을 강조했다. 차체 전방의 프런트 퍼포먼스 댐퍼와 리어 서스펜션 보강 파츠로 미세 진동을 억제하며, 전용 EPS 맵핑으로 스포츠 모드 주행 시 직관적이고 단단한 조향감을 제공한다. 좌우 넓어진 트레드와 경량 설계의 전용 20인치 휠을 적용했다.

토요타코리아는 올 뉴 RAV4 출시와 함께 '유어 어드벤처' 캠페인을 전개한다. 전국 공식 전시장에서는 고객의 라이프스타일과 주행 성향에 맞춘 맞춤형 시승 프로그램을 운영하며, 도심 주행과 와인딩 로드 등 다양한 주행 환경을 반영한 시승 코스를 마련했다. 캠핑·아웃도어, 반려동물 라이프스타일, 모터스포츠 등 고객의 관심사를 반영한 커뮤니티 기반 체험 프로그램도 운영할 계획이다.

올가을에는 누구나 참여 가능한 새로운 랠리 이벤트를 운영하며, PHEV GR SPORT 고객을 대상으로 O-NE 슈퍼레이스와 연계한 특별 프로그램을 마련할 예정이다.

신차 구매 부담을 줄이기 위해 잔존가치 보장형 금융 프로그램 'RAV4 어메이징 스위치'를 운영한다. 월 납입금 30만 원 초반대로 신차를 이용할 수 있으며, 계약 만기 시 최대 65%의 중고차 잔존가치를 보장받는다. 계약 만기 후 토요타 차량을 재구매할 경우 최초 구매 차량 가격의 5% 상당을 재구매 혜택으로 제공한다.

도시와 아웃도어를 아우르는 '우드랜드 패키지', 야간 드라이빙 감성을 더한 '미드나잇 드라이브 패키지', 차별화된 스타일링의 '그래픽 패키지' 등 3가지 라이프스타일 액세서리 패키지도 선보인다.

권장소비자가격(부가가치세 포함, 개별소비세 3.5% 기준)은 HEV XLE 4927만원, HEV LIMITED 5746만원, PHEV XSE 6160만원, PHEV GR SPORT 6180만원이다.

 

y2kid@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동