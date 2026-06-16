이종진 부산시의원 "전재수 당선인, 원 구성 관여는 권한 벗어난 행위"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 이종진 시의원이 16일 전재수 당선인의 시의회 원 구성 개입 중단을 요구했다
- 이 의원은 전 당선인의 부의장·상임위원장 발언을 지방자치와 삼권분립 훼손이라고 비판했다
- 의원 9명이 동참한 가운데 원 구성은 의회 자율과 민의 반영으로 결정돼야 한다고 강조했다
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향후 개입 시 강력 대응 방침 천명
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 소속 이종진 부산시의원이 전재수 부산시장 당선인의 부산시의회 원 구성 개입 중단을 요구하며 강하게 비판했다.
이 의원은 16일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전 당선인이 취임도 전에 시의회 원 구성에 관여하려 한다"며 "지방자치와 삼권분립 원칙 훼손"이라고 질타했다.
그는 "취임하기도 전에 지방자치의 근간을 흔들고 삼권분립의 헌법적 가치를 정면으로 훼손하고 있다"며 "전재수 부산시장 당선인의 오만하고 독선적인 월권 행위를 강력히 규탄한다"고 말했다.
논란은 전 당선인이 전날 부산시의회 전반기 원 구성과 관련해 "부의장보다 상임위원장이 중요하다", "한 자리만 줄 거라면 받지 않는 것이 맞다"는 취지의 발언을 한 데서 비롯됐다. 제10대 부산시의회 의장 후보로 거론되고 있는 이 의원은 이러한 언급이 시의회 인사에 대한 사실상 개입 신호라고 보고 공개 대응에 나선 것이다.
그는 "시의회는 시장의 하부기관이 아닌 독립된 입법기관"이라며 "시장 당선인이 원 구성에 관여하는 것은 권한을 벗어난 행위"라고 지적했다. 이어 "취임 전부터 의회 인사에 개입하는 것은 의회를 통제하려는 시도로 비칠 수 있다"며 전 당선인의 행보를 정면으로 겨냥했다.
그러면서 "시의회는 국민의힘 37석, 더불어민주당 11석으로 구성돼 있다"며 "원 구성은 이 같은 민의를 반영해 의회 내부 협의를 통해 결정할 사안"이라고 지격했다. 이어 "당선인이 협치를 이유로 개입하는 것은 적절치 않다"고 성토했다.
전 당선인의 부의장 관련 발언에 대해서도 문제를 제기했다. 이 의원은 "부의장은 의회를 대표하고 시민 의견을 대변하는 자리"라며 "부의장보다 상임위원장이 중요하다는 식의 언급은 의회 직위를 폄훼한 것"이라고 비판하고 이에 대한 당선인의 입장 표명과 사과를 요구했다.
이 의원은 "향후에도 의회 개입 시도가 이어질 경우 단호히 대응하겠다"며 "시장과 의회는 상호 견제와 균형의 원칙을 지켜야 한다"고 목소리를 높였다.
이날 기자회견에는 국민의힘 소속 재선 의원 9명도 동석해 이 의원의 문제 제기에 힘을 보탰다.
news2349@newspim.com