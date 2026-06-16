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이종진 부산시의원 "전재수 당선인, 원 구성 관여는 권한 벗어난 행위"

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  • 국민의힘 이종진 시의원이 16일 전재수 당선인의 시의회 원 구성 개입 중단을 요구했다
  • 이 의원은 전 당선인의 부의장·상임위원장 발언을 지방자치와 삼권분립 훼손이라고 비판했다
  • 의원 9명이 동참한 가운데 원 구성은 의회 자율과 민의 반영으로 결정돼야 한다고 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시의회 인사 개입 신호 해석 논란
향후 개입 시 강력 대응 방침 천명

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 소속 이종진 부산시의원이 전재수 부산시장 당선인의 부산시의회 원 구성 개입 중단을 요구하며 강하게 비판했다.

이 의원은 16일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전 당선인이 취임도 전에 시의회 원 구성에 관여하려 한다"며 "지방자치와 삼권분립 원칙 훼손"이라고 질타했다.

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 소속 이종진 부산시의원(가운데)이 16일 오전 부산시의회에서 전재수 부산시장 당선인의 부산시의회 원 구성 개입 논란과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.06.16

그는 "취임하기도 전에 지방자치의 근간을 흔들고 삼권분립의 헌법적 가치를 정면으로 훼손하고 있다"며 "전재수 부산시장 당선인의 오만하고 독선적인 월권 행위를 강력히 규탄한다"고 말했다.

논란은 전 당선인이 전날 부산시의회 전반기 원 구성과 관련해 "부의장보다 상임위원장이 중요하다", "한 자리만 줄 거라면 받지 않는 것이 맞다"는 취지의 발언을 한 데서 비롯됐다. 제10대 부산시의회 의장 후보로 거론되고 있는 이 의원은 이러한 언급이 시의회 인사에 대한 사실상 개입 신호라고 보고 공개 대응에 나선 것이다.

그는 "시의회는 시장의 하부기관이 아닌 독립된 입법기관"이라며 "시장 당선인이 원 구성에 관여하는 것은 권한을 벗어난 행위"라고 지적했다. 이어 "취임 전부터 의회 인사에 개입하는 것은 의회를 통제하려는 시도로 비칠 수 있다"며 전 당선인의 행보를 정면으로 겨냥했다.

그러면서 "시의회는 국민의힘 37석, 더불어민주당 11석으로 구성돼 있다"며 "원 구성은 이 같은 민의를 반영해 의회 내부 협의를 통해 결정할 사안"이라고 지격했다. 이어 "당선인이 협치를 이유로 개입하는 것은 적절치 않다"고 성토했다.

전 당선인의 부의장 관련 발언에 대해서도 문제를 제기했다. 이 의원은 "부의장은 의회를 대표하고 시민 의견을 대변하는 자리"라며 "부의장보다 상임위원장이 중요하다는 식의 언급은 의회 직위를 폄훼한 것"이라고 비판하고 이에 대한 당선인의 입장 표명과 사과를 요구했다.

이 의원은 "향후에도 의회 개입 시도가 이어질 경우 단호히 대응하겠다"며 "시장과 의회는 상호 견제와 균형의 원칙을 지켜야 한다"고 목소리를 높였다.

이날 기자회견에는 국민의힘 소속 재선 의원 9명도 동석해 이 의원의 문제 제기에 힘을 보탰다.

news2349@newspim.com

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