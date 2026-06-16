김제시, 스마트 원예단지 기반 조성사업 선정…국비 45억원 확보

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새만금 농생명용지 중심 스마트팜 집적화·규모화 기반 구축

2028년까지 총사업비 65억 투입…스마트농업 거점도시 도약

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 농림축산식품부가 주관한 '스마트 원예단지 기반 조성사업' 공모에 최종 선정돼 국비 45억원을 확보하며 스마트농업 기반 확충에 속도를 내게 됐다고 16일 밝혔다.

스마트 원예단지 기반 조성사업은 대규모 스마트팜 조성에 필요한 내부 도로와 용·배수로, 전기 인입, 오·폐수 처리시설 등 기반시설을 구축하는 사업으로 안정적인 생산 기반과 지속 가능한 영농 환경 조성을 목표로 추진된다.

스마트 원예단지 기반 조성사업 예정지[사진=김제시]2026.06.16 gojongwin@newspim.com

사업 대상지는 지난 2월 전국 최초로 지정된 새만금 농생명용지 내 '지구지정형 스마트농업 육성지구'다.

시는 2028년까지 3년간 총사업비 65억 원(국비 45억 원, 도비 6억 원, 시비 14억 원)을 투입해 스마트팜 집적화와 규모화를 위한 기반시설을 조성할 계획이다.

시는 오는 10월 말까지 스마트 원예단지 조성을 위한 세부 계획을 수립하고 새만금 농생명용지와 스마트팜 혁신밸리 등 지역 스마트농업 인프라를 활용한 연계사업 발굴에 나설 방침이다.

이를 통해 지속 가능한 농업 모델 구축과 스마트농업 생태계 조성에도 박차를 가할 예정이다.

정성주 김제시장은 "이번 공모사업 선정은 김제시가 농생명산업 중심도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "인재 양성과 농업의 디지털 전환, 산업 혁신을 통해 김제형 스마트농업 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com