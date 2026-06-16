外国游客激增带动韩国共享民宿市场爆发式增长

纽斯频通讯社首尔6月16日电 随着来韩外国游客数量持续增长，韩国共享民宿市场快速扩张。

【插图=AI生成】

韩国酒店业协会15日公布的数据显示，今年前5个月，首尔市外国人旅游城市民宿业新增经营许可达3428件，已超过去年全年新增许可数量，行业呈现快速增长态势。

数据显示，2026年1月至5月，首尔新增外国人旅游城市民宿经营许可3428件，远高于2025年全年新增的1682件。与去年同期相比，新增许可数量增长近400%。

截至2025年底，首尔市累计外国人旅游城市民宿经营许可数量为5797件。按此计算，仅今年前5个月新增许可数量已相当于原有经营规模的一半以上。

从区域分布来看，首尔市25个区中，麻浦区新增许可数量最多，达到1674件；龙山区以518件位居第二，钟路区以417件排名第三。

共享民宿市场快速增长与外国游客持续增加密切相关。韩国文化体育观光部数据显示，2025年来韩外国游客达到1870万人次，创历史新高。进入2026年后，增长势头仍在延续。今年第一季度访韩外国游客达476万人次，同比增长23%。

与此同时，韩国政府放宽相关监管措施也推动了行业发展。韩国文化体育观光部于2025年10月调整相关政策，允许部分建成30年以上、通过安全检查的建筑申请外国人旅游城市民宿经营许可，进一步扩大了市场准入范围。

韩国观光公社（旅游发展局）此前提出，到2028年吸引3000万名外国游客的目标，较2025年增加约60%。业内预计，随着外国游客规模进一步扩大，外国人旅游城市民宿市场仍将保持增长趋势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社