에스디생명공학, 더마코스메틱 전문가 김혜원 대표 영입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아모레퍼시픽 등 국내 주요 뷰티기업 출신

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대원제약이 자회사 에스디생명공학의 신임 대표로 더마코스메틱 전문가 김혜원 전 씨엠에스랩 상무를 영입했다. 화장품 사업 경쟁력을 강화하고 브랜드 재정비에 속도를 내기 위한 행보로 풀이된다.

대원제약은 에스디생명공학 신임 대표이사로 김혜원 대표를 선임했다고 16일 밝혔다.

김혜원 에스디생명공학 대표 [사진=에스디생명공학]

김 대표는 아모레퍼시픽과 네오팜, 씨엠에스랩 등 국내 주요 뷰티 기업에서 약 26년간 근무하며 기획과 마케팅, 영업, 연구개발(R&D) 조직 운영 등을 두루 경험한 더마코스메틱 전문가다. 그동안 상품 기획부터 연구소 운영, 영업 전략 수립까지 다양한 분야를 담당하며 화장품 사업 전반에 대한 전문성을 쌓아왔다는 평가를 받는다.

김 대표는 "현 유통 채널에 대한 다각적인 진단과 상품 중심의 영업·마케팅 전략을 통해 사업 구조를 체계화하겠다"며 "그동안 구축한 주요 ODM 네트워크와 신사업 순환구조 설계 경험을 바탕으로 에스디생명공학의 지속 가능한 성장 파이프라인 구축에 집중하겠다"고 말했다.

에스디생명공학은 이번 대표 선임을 계기로 브랜드 포트폴리오를 재정비하고 제품 개발 역량을 강화할 계획이다. 아울러 국내외 리테일 영업 확대를 통해 화장품 사업 성장 기반을 마련한다는 방침이다.

대원제약은 김 대표의 업계 경험과 네트워크를 바탕으로 에스디생명공학의 사업 경쟁력을 높이고 성장 전략을 본격화할 것으로 기대하고 있다.

sykim@newspim.com