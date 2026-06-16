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라온메타, 폴란드 XR 기업과 맞손…"글로벌 가상실습 시장 공략"

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  • 라온메타가 16일 디그인비전과 업무협약을 맺었다
  • 양사는 AI·XR 직업훈련 콘텐츠 글로벌 협력에 나섰다
  • 메타데미는 해외 첫 파트너 확보로 확장에 속도를 냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폴란드 디그인비전과 XR 직업훈련 협력
메타데미 첫 해외 파트너 합류
AI 기반 용접 실습 콘텐츠 공동 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온시큐어 자회사 라온메타가 유럽 XR(확장현실) 콘텐츠 기업과 손잡고 AI 기반 가상실습 시장의 글로벌 확장에 나선다. 국내 중심으로 운영해온 AI·메타버스 실습 플랫폼 '메타데미'에 해외 파트너를 처음 확보하며 글로벌 콘텐츠 생태계 구축에 속도를 내는 모습이다.

16일 라온메타는 폴란드 XR 콘텐츠 기업 디그인비전(Dig in Vision)과 'XR 기반 직업훈련 콘텐츠 글로벌 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

디그인비전은 산업현장 직무 교육을 XR로 구현하는 기업으로, 용접 시뮬레이터와 AI 기반 학습 평가 기술을 바탕으로 유럽·중동·아프리카 지역 직업훈련 시장을 공략하고 있다.

라도스와프 가우카 디그인비전 대표(왼쪽)와 윤원석 라온메타 메타데미사업본부장이 업무협약식에서 기념사진을 촬영했다. [사진=라온메타]

양사는 현장 숙련 인력 부족 문제가 글로벌 산업계 전반으로 확산되는 가운데 AI와 XR 기술을 활용한 직업훈련 콘텐츠를 확대하고 교육 공백 해소에 협력하기로 했다. 라온메타는 자사 AI·가상융합 실습 플랫폼 '메타데미'를 통해 디그인비전의 산업 현장형 XR 콘텐츠를 공급하고, 한국과 유럽을 연결하는 가상실습 협력 모델을 구축할 계획이다.

첫 협력 분야는 용접 교육이다. 학습자는 AI 기반 평가 기능이 적용된 XR 콘텐츠를 활용해 실제 산업현장과 유사한 환경에서 반복 훈련을 수행할 수 있으며, 학습 과정과 결과를 체계적으로 관리받을 수 있다.

양사는 향후 금속 가공과 자동화 설비, 산업안전 등 제조업 전반으로 협력 범위를 확대할 예정이다. 라온메타의 플랫폼 운영 역량과 디그인비전의 산업 현장형 콘텐츠 제작 기술을 결합해 실무 중심의 교육 콘텐츠를 공동 개발한다는 방침이다.

이번 협약은 해외 기업이 메타데미 파트너로 참여한 첫 사례라는 점에서도 의미가 있다. 라온메타는 이를 계기로 글로벌 XR 실습 콘텐츠 생태계를 확대하고 산업훈련 및 직업교육 분야로 플랫폼 활용 범위를 넓혀 나갈 계획이다.

실제 메타데미의 콘텐츠 및 플랫폼 파트너사는 2024년 11곳에서 현재 40곳으로 증가했다. 회사는 이번 해외 파트너십을 발판으로 AI·가상융합 실습 플랫폼으로서의 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

윤원석 라온메타 메타데미사업본부장은 "이번 협력은 메타데미가 국내 플랫폼을 넘어 글로벌 XR 콘텐츠 허브로 확장하는 첫걸음"이라며 "국내외 파트너들과 협력해 AI·메타버스 기반 실습 교육 생태계를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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