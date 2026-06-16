카나프테라퓨틱스, BIO USA서 글로벌 제약사와 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 카나프테라퓨틱스가 16일 BIO 2026 참가를 밝혔다.
- 이병철 대표와 윤영수 실장이 20곳 이상과 미팅한다.
- KNP-301·101 성과 바탕으로 파트너십 확대 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신약 개발 기업 카나프테라퓨틱스가 22~25일 미국 샌디에이고에서 열리는 'BIO International Convention 2026'에 참가해 글로벌 제약사 및 바이오텍 20곳 이상과 파트너링 미팅을 진행한다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 이병철 대표이사와 윤영수 사업개발실장이 직접 사업개발 논의에 나선다. 최근 주요 학회에서 공개한 데이터를 바탕으로 글로벌 시장과의 접점을 확대하고 있다.
핵심 파이프라인인 KNP-301은 습성 황반변성 표준치료제 수준의 VEGF 억제 활성과 지도모양위축 표준치료제 대비 경쟁력 있는 보체 억제 효능을 입증했다. 습성 황반변성과 지도모양위축을 동시에 겨냥할 수 있는 차세대 황반변성 치료제로 주목받고 있다. 또 다른 파이프라인인 KNP-101은 반복투여 환경에서도 종양 내 항종양 면역 활성을 유지하면서 전신 독성을 최소화할 수 있는 가능성을 확인했다.
카나프테라퓨틱스는 이번 행사를 통해 KNP-301을 비롯한 주요 파이프라인에 대한 기존 논의를 구체화하는 동시에 신규 전략적 파트너십 발굴에 나설 계획이다. 회사 관계자는 "BIO USA는 잠재적 파트너사들과 구체적인 사업 협력 방안을 논의할 수 있는 중요한 자리"라며 "다양한 파이프라인에 대한 글로벌 관심이 높아지고 있는 만큼 실질적인 사업개발 성과를 창출하는 데 집중할 예정"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com