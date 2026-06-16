카나프테라퓨틱스, BIO USA서 글로벌 제약사와 협력 논의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신약 개발 기업 카나프테라퓨틱스가 22~25일 미국 샌디에이고에서 열리는 'BIO International Convention 2026'에 참가해 글로벌 제약사 및 바이오텍 20곳 이상과 파트너링 미팅을 진행한다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이병철 대표이사와 윤영수 사업개발실장이 직접 사업개발 논의에 나선다. 최근 주요 학회에서 공개한 데이터를 바탕으로 글로벌 시장과의 접점을 확대하고 있다.

[사진=카나프테라퓨틱스]

핵심 파이프라인인 KNP-301은 습성 황반변성 표준치료제 수준의 VEGF 억제 활성과 지도모양위축 표준치료제 대비 경쟁력 있는 보체 억제 효능을 입증했다. 습성 황반변성과 지도모양위축을 동시에 겨냥할 수 있는 차세대 황반변성 치료제로 주목받고 있다. 또 다른 파이프라인인 KNP-101은 반복투여 환경에서도 종양 내 항종양 면역 활성을 유지하면서 전신 독성을 최소화할 수 있는 가능성을 확인했다.

카나프테라퓨틱스는 이번 행사를 통해 KNP-301을 비롯한 주요 파이프라인에 대한 기존 논의를 구체화하는 동시에 신규 전략적 파트너십 발굴에 나설 계획이다. 회사 관계자는 "BIO USA는 잠재적 파트너사들과 구체적인 사업 협력 방안을 논의할 수 있는 중요한 자리"라며 "다양한 파이프라인에 대한 글로벌 관심이 높아지고 있는 만큼 실질적인 사업개발 성과를 창출하는 데 집중할 예정"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com