콘진원, 콘텐츠 분야 청년 인턴십 300명 모집…기업에 월 108만원 지원

5000명 규모 수료자 인재군 활용…23일까지 참여기업 신청 받아

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 콘텐츠 분야 청년 인재의 실무 역량 강화와 취업 연계를 위해 '2026 우수인재 연계 기업인턴십 지원사업'을 추진하고 참여기업 모집한다고 16일 밝혔다. 총 300명 규모의 인턴십 연계를 통해 청년의 취업 역량을 높이고 콘텐츠기업의 인력 확보를 돕는 것이 목적이다.

우수인재 연계 기업 인턴십 참여기업 모집공고 포스터. [자료= 콘진원]

콘진원은 창의인재동반사업, 뉴콘텐츠아카데미, 콘텐츠 수출 전문인력 양성, 웹툰산업 전문인력 양성, 방송영상콘텐츠 전문인력 양성, 게임인재원 등 다양한 인재양성 사업 수료자를 대상으로 인턴십을 운영한다. 최근 3년간 주요 인재양성 사업 수료자는 약 5000명에 이르며, 콘진원은 이들을 대상으로 기업 수요와 직무 적합성을 고려한 맞춤형 연계를 지원한다.

지원 대상은 콘텐츠 분야 기획·제작·유통 기업으로, 콘진원 인재양성 사업 수료자와의 인턴십 운영을 희망하는 곳이면 신청할 수 있다. 선정된 기업에는 인턴 1인당 월 108만 원의 인건비를 최대 6개월 동안 지원한다. 참여기업은 최저임금 이상을 지급해야 하며, 인턴이 안정적인 환경에서 실무 경험을 쌓을 수 있도록 근무 여건을 갖춰야 한다.

콘진원은 단기 인턴십 지원을 넘어 교육 이수자 수요조사부터 참여기업 모집, 기업과 인재 연계, 인턴십 운영, 사후 관리까지 전 과정을 체계적으로 지원할 방침이다. 인턴십 종료 이후에도 취업 연계를 이어가 청년 인재의 안정적인 산업 진출을 돕겠다는 구상이다.

참여기업 모집은 23일까지이며, 기업과 인재 연계 및 협약 체결을 거쳐 7월부터 12월까지 인턴십이 운영된다.

fineview@newspim.com