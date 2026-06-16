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뉴로메카, Physical AI 플랫폼 현장 적용 확대

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AI 핵심 요약

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  • 뉴로메카가 16일 자체 개발 Physical AI로 휴머노이드 사업화를 본격화했다고 밝혔다.
  • 자체 공장 전기모터 라인에 양팔 로봇을 적용해 고난도 조립 공정을 검증하고 제로샷 작업 기술로 다품종 공정 자동화를 추진한다.
  • 휴머노이드 에이르를 생산·확대하며 국내 제조·의료 등 현장 실증을 진행, 산업용 Physical AI 플랫폼 기업으로 도약을 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

휴머노이드 에이르 양산 체계 구축…제조·물류·서비스 분야 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI·로봇 자동화 전문기업 뉴로메카가 자체 개발한 Physical AI 플랫폼의 산업 현장 적용을 확대하며 휴머노이드 사업화를 본격화한다고 16일 밝혔다.

뉴로메카는 최근 자체 공장의 전기모터 생산라인에 Physical AI 기술을 적용해 고난도 조립 공정 검증을 완료했다. 케이블 삽입 및 정밀 조립 과정에서 유연체의 변형과 작업 편차가 발생해 기존 자동화 설비로 구현이 어려웠던 공정이다. 회사는 Physical AI가 적용된 양팔 협동로봇 시스템을 활용해 해당 공정을 검증하며 산업 현장 적용 가능성을 확인했다.

회사에 따르면 Physical AI 플랫폼은 자체 개발한 Physical Skill Foundation(PSF)을 기반으로 한다. PSF는 비전·언어 기반 파운데이션 모델, Sim2Real 정책 모델, 로봇 제어 기술을 통합한 실행 프레임워크로, 기존 자동화에서 필수적이었던 티칭과 텔레오퍼레이션 기반 데이터 수집, 반복적인 프로그램 수정 없이도 현장에 즉시 적용할 수 있도록 설계됐다.

특히 별도의 추가 학습 없이 처음 보는 물체와 환경에서도 작업을 수행하는 제로샷(Zero-shot) 작업 기술을 확보해 다품종·변동형 공정 영역까지 자동화 범위를 확대할 계획이다.

에이르(EIR) 휴머노이드 로봇. [사진=뉴로메카]

휴머노이드 로봇 에이르(EIR)는 Physical AI 플랫폼의 실행체 역할을 수행한다. 인간 작업 환경을 활용할 수 있는 양팔 구조를 기반으로 제조·물류·서비스 환경에 적용할 수 있도록 개발되고 있다. 뉴로메카는 올해부터 에이르 양산 체계 구축에 착수했으며, 자체 개발 안전인증 제어기를 적용하고 협동로봇 Indy 시리즈를 통해 축적한 제조 기술을 바탕으로 생산 역량을 확대하고 있다.

뉴로메카는 현재 화신정공, 아진산업, 에스엘 등 국내 주요 제조기업들과 Physical AI가 적용된 양팔 로봇의 현장 실증을 대구시 메가시티 사업을 통해 추진 중이다. 한국콜마 자동화 시스템 공급, 제조라인 AI 자동화 실증, 의료용 수술보조 휴머노이드 국가 프로젝트 참여 등 다양한 산업 분야에서 Physical AI 적용 사례를 확보하고 있다.

허영진 뉴로메카 CTO는 "휴머노이드의 핵심 경쟁력은 사람처럼 생긴 형태가 아니라 실제 현장에서 활용 가능한 Physical AI 기술"이라며 "뉴로메카는 협동로봇을 넘어 산업용 Physical AI 플랫폼 기업으로 도약하고 있으며, 에이르는 그 첫 번째 상용 플랫폼이 될 것"이라고 말했다. 이어 "축적된 현장 적용 기술을 바탕으로 제조·물류·서비스·의료 분야로 적용 범위를 확대해 Physical AI를 실제 산업 현장에 연결하는 데 집중하겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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