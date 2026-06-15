한유원, MRO 중소기업 공공조달 입찰교육…공공시장 진출 역량 지원

AI 핵심 요약beta
- 한유원이 15일 MRO 중소기업 공공조달 실무교육을 시작했다.
- 입찰 준비와 투찰 전략 등 공공조달 전 과정을 실습형으로 다뤘다.
- 연간 8회 운영해 80개사 판로 확대를 지원할 계획이다.
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입찰 전략·투찰 실무 집중 교육
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소모성자재(MRO) 납품 중소기업의 공공조달 시장 진출을 지원하기 위한 실무 교육이 시작됐다. 입찰 준비부터 투찰 전략까지 공공조달 전 과정을 다루는 실습형 교육으로 중소기업의 판로 확대를 돕는다는 취지다.
한국중소벤처기업유통원은 15일 서울 구로구에서 소모성자재(MRO) 납품 중소기업을 대상으로 '공공조달 입찰 실무교육'을 개최한다고 밝혔다.
이번 교육은 관련 중소기업의 성공적인 공공시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다. 이날 교육에는 20개 기업이 참여해 전문 강사와 함께 3시간 동안 입찰 준비 과정과 투찰 전략, 맞춤형 정보제공 시스템 활용법 등 실무 전반을 학습한다.
한유원은 올해 총 80개사 지원을 목표로 해당 교육을 연간 8회 운영할 계획이다. 이날 첫 교육을 시작으로 17일 추가 과정을 진행하며, 7월에는 14일과 15일 교육을 실시한다. 이어 9월과 10월에도 각각 두 차례씩 교육 과정을 마련할 예정이다.
참가 신청은 차수별 일정에 맞춰 판판대로 누리집을 통해 접수할 수 있다. 세부 내용은 공고문에서 확인 가능하다.
이태식 한유원 대표이사는 "MRO 시장의 유통 다변화와 조달 시스템 전문화로 우수한 제품을 보유하고도 공공시장 진입에 어려움을 겪는 중소기업이 많다"며 "이번 교육이 중소 납품업체의 입찰 역량을 높이고 안정적인 성장 기반을 마련하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.
rang@newspim.com