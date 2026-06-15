NH농협은행, 소상공인 판로확대 지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 15일 소상공인 판로확대 지원사업을 시작했다
- 경영컨설팅 뒤 디지털 플랫폼으로 상품 홍보와 판매까지 연계했다
- 첫 지원대상은 포항 우리보리 찰보리빵으로 NH페이 공동구매를 진행한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 경영컨설팅을 받은 소상공인의 판로 확대를 지원하는 사업을 시작한다고 15일 밝혔다.
기업경영컨설팅 이후 농협금융의 디지털 플랫폼을 활용해 상품 홍보와 판매까지 연계하는 것이 특징이다. 경영진단과 개선방안 제시에 그치지 않고 실질적인 판로 확대로 이어지도록 설계했다.
첫 지원 대상으로는 포항지역의 '우리보리 찰보리빵'이 선정됐다. 이 업체는 100% 순수 국내산 보리로 제품을 생산한다. NH농협은행은 NH농협카드의 대표 플랫폼인 'NH pay'와 연계해 공동구매를 진행, 전국 고객에게 제품을 알리고 판매를 확대할 예정이다.
NH농협은행 기업금융부문 엄을용 부행장은 "이번 지원은 단순한 컨설팅을 넘어 소상공인의 가장 큰 과제인 판로 확대를 직접 지원한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 농협금융 계열사 간 시너지를 바탕으로 소상공인의 성장을 돕는 상생 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
경영에 어려움을 겪는 소상공인은 NH올원뱅크, NH기업스마트뱅킹 또는 가까운 농협은행 영업점을 통해 컨설팅을 신청할 수 있다.
romeok@newspim.com