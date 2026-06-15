경찰, '300억대 사기 혐의' 차가원 대표 구속영장 신청

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 15일 차가원 피아크그룹 회장에 대해 사기 혐의 구속영장을 신청했다.
- 차 회장은 연예인 IP 사업을 제안해 선수금 242억을 받고도 사업을 이행하지 않아 총 300억원대 사기 의혹을 받는다.
- 경찰은 이중계약에 따른 기망행위로 보고 수사 중이며 차 회장은 적대적 M&A 과정에서 나온 의혹이라며 혐의를 전면 부인했다.
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[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 경찰이 300억원 규모 사기 혐의를 받는 차가원 피아크 그룹 회장 겸 원헌드레드 레이블 대표에 대한 구속영장을 신청했다.
15일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 최근 서울중앙지검에 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 차 대표에 대한 구속영장을 신청했다.
차 대표는 자사 소속 연예인의 지식재산권을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안하고 계약을 체결한 뒤 선수금 242억을 받았지만 실제로는 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다. 피해 규모는 약 300억원으로 알려졌다.
앞서 경찰은 지난 4월 원헌드레드 자회사인 빅플래닛메이드엔터를 압수수색했다. 지난달 6일과 7일에는 차 대표를 피의자 신분으로 조사했다.
경찰은 차 대표가 기존 업체와의 계약이 끝나지 않아 사업이 불가능한 상태에서 이를 숨기고 이중계약을 맺은 것으로 보고 있다.
차 대표는 경찰 조사에서 원헌드레드를 둘러싼 각종 의혹은 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 제기된 것이라는 취지로 주장하는 등 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다.
jason14@newspim.com