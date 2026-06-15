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민주당 일색 전남광주특별시의회 안건협의체…야당 "협치 실종"

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  • 진보당 등 야3당과 시민단체가 15일 전남·광주 통합특별시의회 협의체에서 민주당의 독점 운영을 비판했다
  • 민주당 소속만 10명으로 구성된 협의체가 진보당 등 8명 비민주당 시의원을 배제해 다양한 의견 반영이 안 된다는 지적이 나왔다
  • 민주당은 협의체가 법적 기구가 아니고 최종 결정은 전체 의회 의결로 이뤄진다고 해명했으나 야당과 시민사회는 포용적 운영을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"진보당 1명 배정 약속 저버려"…비민주 8명 배제 논란

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남·광주 통합특별시의회 출범을 앞두고 더불어민주당의 의회 운영 방식이 협치보다는 독점에 치우쳤다는 비판이 지역 정치권과 시민사회에서 제기되고 있다.

15일 지역 정치권에 따르면 통합특별시의원 당선인들로 구성된 안건협의체는 지난 12일 광주시의회에서 첫 회의를 열고 상임위원회 체계와 통합 관련 조례 정비 방향에 대해 의견을 모았다.

다만 교섭단체 구성 기준(4인 또는 6인 이상), 운영위원회 및 예산결산특별위원회 구성, 상임위원장 선출 방식 등 주요 쟁점은 결론을 내지 못해 오는 19일 재논의하기로 했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 진보당 소속 전남광주통합특별시의원 당선인이 15일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 더불어민주당을 향해 포용적인 협의체 운영을 촉구하고 있다. (왼쪽부터) 최경미·윤민호·박형대·신연순·강광석 당선자. 2026.06.15 bless4ya@newspim.com

논란의 핵심은 협의체 구성이다. 현재 협의체는 민주당 소속 광주지역 의원 5명과 전남 지역 의원 5명 등 총 10명으로 꾸려져 야당이 배제된 상태다. 이에 따라 주요 의사결정 과정에서 다양한 의견이 반영되지 못하고 있다는 지적이 나온다.

전남·광주 통합특별시의회는 총 91석 가운데 민주당이 83석을 확보해 절대 다수를 차지하고 있다. 이외에 진보당 5석, 조국혁신당 2석, 국민의힘 1석 등 소수 정당이 뒤를 잇고 있다.

진보당 당선인들은 이날 광주시의회에서 기자회견을 열고 반발했다. 진보당 최경미·윤민호·박형대·신연순·강광석 당선자는 이날 광주시의회에서 기자회견을 열고 "최근 전남 영암에서 열린 사전 간담회에서 협의체 위원 1석을 진보당에 배정하기로 했으나 지켜지지 않았다"며 "민주당이 협의체를 단독 구성하고 회의 내용도 공유하지 않고 있다"고 주장했다.

이는 "민주주의의 실종이자 독선적 의회 운영의 예고편이다"며 "특히 상임위 구성과 교섭단체 요건 등은 시민에게 공개하고 민주적 절차에 따라 결정해야 한다"고 촉구했다.

조국혁신당 광주시당도 최근 입장문을 내고 "통합시의회 출범은 대한민국 지방자치의 새로운 이정표가 돼야 하는데, 준비 단계부터 특정 정당 중심 운영이 고착된다면 시민 신뢰를 얻기 어렵다"고 우려했다.

이어 "민주당은 시민으로부터 더 큰 책임과 권한을 부여받았지만, 그것이 다른 정치세력을 배제할 권한까지 위임받은 것은 아니다"라며 "다수결은 결과를 정하는 원칙이지 참여를 제한하는 원칙이 아니다"라고 지적했다.

시민단체에서도 곱지 않은 시선을 보내고 있다. 광주시민단체협의회는 성명을 내고 "민주당이 90%가 넘는 의석을 차지한 것은 잘해서가 아니다"며 "다른 정당이나 무소속의 후보와 경합했던 지역구, 비례의원 지지 득표율은 60% 중반 수준이다. 왜곡된 선거 제도 때문에 과대표된 것"이라고 평가했다.

단체는 "시민의 다양한 목소리를 담을 수 있는 정치 구조를 만들라는 시민의 요구를 외면하는 민주당의 오만"을 꼬집으며 "실무협의체 구성에서 8명에 달하는 비민주당 시의원들을 배제해 의정 활동을 방해하고 있다"을 비판했다.

이에 대해 협의체에 들어간 한 민주당 의원은 "목포에서 가진 첫 상견례 자리에서 진보당 의원 1명을 협의체 위원으로 포함할지 논의가 이뤄진 것은 사실이나 확정된 것은 아니었다"며 "진보당 차원에서도 적극적으로 대응하거나 목소리를 내지 않은 측면도 없지 않아 있다"고 설명했다.

해당 의원은 "협의체는 법적인 기구가 아니며 사전에 쟁점 사항을 논의해서 추후 모든 의원들에게 보고하는 역할을 맡는 것이다"며 "최종 결정은 의회에서 의결로써 이뤄진다"고 덧붙였다.

bless4ya@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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