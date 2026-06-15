안성시농업기술센터, '농업인 AI 활용 온라인 홍보 교육생' 모집

AI 핵심 요약beta
- 안성시농업기술센터는 15일 농업인 대상 AI 활용 온라인 홍보 교육생 모집을 시작했다
- 교육은 7월 1일부터 27일까지 매주 월·수·금 안성시농업기술센터 정보화교육장에서 총 12회 진행된다
- 생성형 AI 이해·프롬프트 작성부터 유튜브·스마트스토어 등 온라인 마케팅 실무를 교육해 농가 판로 확대와 소득 향상을 돕는다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시농업기술센터는 농업인의 생성형 인공지능(AI) 활용 능력과 온라인 마케팅 역량을 키울 수 있도록 '2026년 농업인 AI 활용 온라인 홍보 교육생'을 모집한다고 15일 밝혔다.
이번 교육은 최근 농업 현장에서 주목받는 생성형 AI 기술과 온라인 마케팅 실무를 중심으로 마련됐다.
주요 교육은 ▲생성형 AI 흐름과 프롬프트 작성법▲AI를 활용한 음악·이미지·영상 및 브랜드 디자인 제작▲유튜브 채널 개설 및 쇼츠·숏폼 콘텐츠 제작▲당근마켓 운영 전략▲AI 블로그 및 네이버 스마트스토어 구축·운영 등이다.
교육은 오는 7월 1일부터 27일까지이며 매주 월·수·금요일(오전 9시 30분~오후 12시 30분) 안성시농업기술센터 정보화교육장에서 총 12회에 걸쳐 진행될 예정이다.
신청 대상은 농업경영체 등록 농업인이며 신청은 15일부터 26일까지다. 특히 신청 시에는 교육참여신청서와 농업경영체등록확인서를 제출해야 하며 최종 선발자는 개별 문자로 안내된다.
안성시농업기술센터 관계자는 "AI 기술은 농업인에게도 꼭 필요한 새로운 경영기술로 자리 잡고 있다"라며 "이번 교육이 농산물 홍보와 판로 확대 농가 소득 향상에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com