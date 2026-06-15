[기고] 6·3지방선거 이후 부산지역 정치권의 변화와 앞으로의 흐름은

홍춘호 원도심정책연구원 이사장

부산은 오랫동안 국민의힘 우세가 강했지만 이번 6·3 선거에서는 더불어민주당이 시의회와 일부 기초단체에서 유의미한 진전을 보이며 경쟁 구도가 더 뚜렷해졌다. 다만 국민의힘이 여전히 과반의 지역 기반을 유지하고 있어 부산 전체가 곧바로 뒤집힌 것은 아니고 보수 우위 속 경쟁 심화에 가깝다.

이런 변화는 부산 정치가 단순한 지역 정당 구도에서 벗어나 지역개발·주거이동·세대교체 같은 생활 정치 변수에 더 민감해지고 있음을 보여준다.

홍춘호 원도심정책연구원 이사장

부산 지방정치의 변화는 한마디로 보수 일색의 균열과 지역 재편의 시작으로 볼 수 있다. 박형준 시장후보의 낙선은 현직 프리미엄만으로는 못 막은 피로감과 정권·지역 행정에 대한 심판 정서가 겹친 결과로 읽히고 개인 이미지와 정치 행보가 시민들에게 충분히 새로움으로 다가오지 못한 데 더해 중앙정당에 대한 실망감이 함께 작용한 점으로 해석된다.

3선 도전 과정에서 '시정 연속성'을 강조했지만 유권자에게는 연속성보다 심판 대상이라는 인식이 더 강했던 것으로 보인다. 보수 진영의 결집 시도는 있었지만 당대표와 한동훈 후보의 변수로 인한 막판 지지층 확장에 실패했다는 평가가 나온다.

민주당의 선전은 강서구 같은 외곽 신도시, 젊은 층 유입 지역, 개발이 활발한 생활권에서 특히 두드러졌다. 이 지역들은 신축 아파트 입주와 인구 유입이 늘면서 전통적 부산 보수층과는 다른 표심이 커지고 있다. 즉 민주당의 약진은 단순한 정당 호감도 상승이 아니라 부산의 도시 구조가 바뀌면서 생긴 새로운 유권자 지형의 반영으로 볼 수 있다.

반면 원도심에서 국민의힘 후보들이 선전한 이유는 이 지역이 여전히 보수 정서가 강하고 지역 현안에 대한 기존 조직력이 살아 있기 때문이다. 원도심은 해양수산부 이전 같은 이슈로 표심이 흔들렸지만 결국 금정구부터 부산진구까지 이어지는 중앙대로 라인과 해운대·수영 같은 전통 강세지역을 국민의힘이 지켜냈다.

다시 말해 원도심은 개발 기대와 행정 연속성을 중시하는 유권자가 많아, 민주당의 확장세 속에서도 보수 후보가 버틸 기반이 남아 있었던 셈이다.

이번 결과는 부산이 더 이상 '한쪽이 자동 승리하는 도시'가 아니라는 신호이다. 외곽 신도시와 젊은층이 민주당 쪽으로 움직이고 원도심과 전통 생활권은 국민의힘이 방어하는 양극 구도가 더 선명해졌다.

앞으로 부산 정치의 큰 축은 해양수도 전략, 공공기관 이전, 북항·부전역·원도심 개발 같은 도시 재편 과제이다. 여기에 산업은행 부산 이전, 해양수산 공공기관 유치, 북극항로 연구 거점 같은 정책이 지역 성장의 상징으로 작동하고 있다.

반대로 난개발, 빈집 증가, 원도심 공동화, 도시계획의 공공성 문제는 후보를 평가하는 중요한 잣대가 될 것으로 본다.

유권자 체감이 큰 의제는 교통, 주거, 일자리, 복지이다. 부산-수서 KTX, 부전-마산 복선전철, 대중교통 정기권, PSO 국비 보전 같은 교통 과제는 출퇴근과 생활비에 바로 연결된다. 청년 인구 유출과 양질의 일자리 부족, 자영업 불황은 부산 선거에서 가장 반복적으로 등장하는 생활 정치 주제이다.

앞으로의 선거에서 강한 후보는 "부산을 어떻게 키울 것인가"와 같은 거창한 구호가 아니라 구체적 생활 개선으로 바뀌어야 한다.

해양수도, 공공기관 이전, 북항 개발 같은 대형 의제도 중요하지만, 시민은 동시에 교통비와 집값, 청년 일자리, 병원·복지 접근성을 본다. 그래서 차기 부산 선거는 도시 비전 경쟁과 생활 성과 경쟁이 함께 벌어지는 구조가 될 것이다.

결론적으로 앞으로 부산 정치의 핵심은 어느 정당이 더 강한 이념을 보여주느냐보다 누가 도시 재편의 흐름을 더 잘 읽고 생활 문제로 변화해 가느냐가 될 가능성이 크다고 본다.