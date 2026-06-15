완주군, 재난안전특별교부세 9억 원 확보…노후 저수지 정비

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 15일 노후 농업시설 정비 위해 재난안전특교세 9억원을 확보했다
- 이서 은행제 여방수로 재설치와 소양 명덕제 정비에 국비 투입해 저수지 안전성과 배수 기능을 강화한다
- 완주군은 노후 농업기반시설 상시 점검·정비로 안전한 영농환경 조성과 재해 예방에 힘쓰겠다고 밝혔다
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농업용수 공급 안정화 및 영농환경 개선 기반 마련
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군이 노후 농업생산기반시설 정비를 위한 재난안전특별교부세 9억 원을 확보하며 주민 안전과 안정적인 농업용수 공급 기반 마련에 나선다.
완주군은 이서 은행제 여방수로 재설치 사업과 소양 명덕제 정비 사업이 재난안전특별교부세 지원 대상으로 선정돼 총 9억 원의 국비를 확보했다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 장기간 사용으로 기능이 저하된 저수지 시설을 정비해 재해를 예방하고 농업용수 공급 체계를 개선하기 위해 추진된다.
이서 은행제 여방수로 재설치 사업에는 특별교부세 5억 원이 투입된다. 노후화된 여수로를 새롭게 설치해 집중호우 시 배수 기능을 강화하고 저수지 안전성을 높일 계획이다. 이를 통해 안정적인 농업용수 공급과 농업인 영농 편의 향상도 기대된다.
소양 명덕제 정비 사업은 노후 제당과 여수로를 개선해 저수지 기능을 회복하고 농업기반시설 운영 효율을 높이는 데 중점을 두고 추진된다. 사업 완료 시 농업용수 이용 환경 개선과 함께 재해 위험 감소 효과가 예상된다.
최병춘 완주군 하천기반과장은 "이번 특별교부세 확보는 농업기반시설의 안전성을 높이고 주민 불편을 해소하기 위한 노력의 성과"라며 "앞으로도 노후 농업기반시설에 대한 지속적인 점검과 정비를 통해 안전한 영농환경 조성과 재해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com