[핌in현장] '남편들' 진선규·공명, '극한직업' 인연 재회…"현장 갈 때마다 행복"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 영화 '남편들'이 전 남편과 현 남편의 예측불허 공조를 내세운 코미디 액션으로 시청자들을 찾는다.

15일 서울 중구에 위치한 앰배서더 서울 풀만 호텔에서는 넷플릭스 영화 '남편들' 제작 보고회가 진행됐다. 이 자리에는 박규태 감독을 비롯해 배우 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 윤경호(왼쪽부터), 이다희, 김지석, 진선규, 박규태 감독, 공명, 강한나, 전소민이 15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 영화 '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전 남편 '충식'과 현 남편 '민석'의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화이다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전 남편과 현 남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화다.

박규태 감독은 제목에 대해 "잘된 영화들을 보면 세 글자 제목이 많더라. '남편들'도 세 글자라 찰떡같이 잘 지어진 제목이라고 생각한다"며 "띠동갑 차이가 나는 전 남편과 현 남편의 이야기다. 통쾌한 액션이 가미된 가족 액션 코미디"라고 소개했다.

배우들은 작품만의 독특한 설정과 박규태 감독에 대한 신뢰를 출연 이유로 꼽았다.

전소민은 "각양각색 캐릭터가 마음에 들었고 전남편, 현남편이라는 설정이 재밌었다"며 "함께하는 배우들을 보고 꼭 참여하고 싶다는 생각이 들어 시나리오를 한 번 읽고 바로 결정했다"고 말했다.

이다희는 "영화 '육사오'를 정말 재밌게 봤다. 감독님과 함께하고 싶었고 캐릭터의 서사에도 매력을 느꼈다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 진선규(왼쪽)와 공명이 15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

강한나는 "'육사오'를 보며 많이 웃었다. 출연 제안을 받고 기분이 좋았고 대본 역시 웃으면서 읽었다"고 전했다.

윤경호는 "박규태 감독은 시대를 관통하는 코미디 장인이라고 생각한다"며 "신구 세대가 절묘하게 섞인 대사들이 인상적이었다. 다양한 색깔의 배우들이 모였을 때 얼마나 재밌을지 기대됐다"고 말했다.

김지석은 "박규태 감독만의 보법이 다른 연출력이 기대됐다"며 "제목 자체가 주는 끌림이 있었다. 단순해 보이지만 어떤 이야기가 펼쳐질지 궁금했다"고 밝혔다.

공명은 "감독님과 함께 할 뻔했던 작품이 있었는데 성사되지 못했다. 그래서 이번에는 꼭 함께하고 싶었다"며 "'극한직업' 이후 진선규 선배와 다시 호흡할 수 있다는 점도 의미가 컸다"고 말했다.

진선규는 "감독님의 작품들을 워낙 좋아했다"며 "시나리오를 읽다 보니 저도 모르게 계속 대사를 따라 하고 있더라. 너무 재밌겠다는 생각이 들었다"고 회상했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 진선규가 15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

극 중 진선규는 마약반 에이스 형사이자 시내의 전 남편 충식 역을 맡았다. 그는 "충식은 밖에서는 강해 보이지만 아내와 딸을 진심으로 사랑하는 외강내유의 인물"이라며 "딸을 대하는 모습은 실제 제 아이들을 대하는 모습과 비슷하게 표현했다"고 설명했다.

공명은 시내의 현 남편이자 수의사 민석 역을 연기한다. 그는 "가족애가 넘치고 열정이 앞서는 인물"이라며 "민석과 싱크로율은 90% 정도다. 제 모습을 많이 반영해 연기했다"고 밝혔다.

특히 두 사람은 영화 '극한직업' 이후 다시 만나게 됐다. 진선규는 "(공)명이가 정말 많이 컸다는 느낌을 받았다. 서로에 대한 믿음도 더 깊어졌다"며 "제가 매번 다르게 연기해도 잘 받아줘서 촬영이 자연스럽게 흘러갔다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 공명이 15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

공명 역시 "현장에 갈 때마다 행복했다. 형과 함께하는 시간이 너무 좋았고, 1분 1초가 아까울 정도였다"고 남다른 애정을 드러냈다.

강한나가 연기한 시내는 전 남편과 현 남편을 둔 인물로, 딸 연주와 함께 납치 사건에 휘말린다. 강한나는 "유도 전공자로 어떤 상황에서도 기죽지 않고 맞서는 인물"이라며 "충식과는 애증의 케미, 민석과는 꽁냥꽁냥한 케미를 보여준다"고 설명했다.

김지석은 신흥 마약 조직의 두목 마도준 역을 맡았다. 그는 "최첨단 기술을 이용해 전국구 마약 시장을 장악한 인물"이라며 "화려한 의상과 액세서리를 활용해 구세대 두목 용강과 차별화를 두고 싶었다"고 말했다.

윤경호는 "용강은 한물간 마약 보스"라며 "10년 만에 출소한 뒤 완전히 달라진 세상과 마주하는 인물이다. 안쓰럽고, 웃픈 매력이 있다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 윤경호(왼쪽부터), 이다희, 김지석, 진선규, 공명, 강한나, 전소민이 15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 영화 '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 '충식'과 현남편 '민석'의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화이다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

이다희는 "혜란은 조직의 핵심 시스템을 구축한 인물"이라며 "남편 도준이 체포되자, 충식의 아내와 딸을 납치해 맞대응에 나선다"고 설명했다.

박규태 감독은 작품 속 세대 차이에 대해서도 언급했다. 그는 "전남편과 현남편이 띠동갑이고 신·구 마약왕 역시 나이 차이가 난다"며 "재미있는 영화지만 세대 갈등이라는 지점도 함께 생각해볼 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "육상, 해상, 공중 액션이 모두 등장한다. 카체이싱과 요트 액션, 패러글라이딩까지 담았다"며 "규모만 보면 007급이다. 액션에서는 배우들의 감정과 표정을 최대한 담아내는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

또 "모두 좋은 배우들과 함께 했다. 하늘이 도운 것처럼 원했던 배우들과 함께 하게 돼 너무 좋다"며 만족감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 배우 진선규(왼쪽)와 공명이 15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

끝으로 진선규는 "전세계 시청자들에게 한국의 코미디가 이렇습니다, 한국의 웃음은 이렇습니다, 이것이 한국의 재미입니다를 알려주고 싶다"고 말했다.

공명은 "기분 좋은 웃음으로 함께 할 수 있는 작품이니 끝까지 봐주시길 바란다"며 시청을 당부했다.

넷플릭스 영화 '남편들'은 오는 19일 오직 넷플릭스를 통해 전세계 동시 공개된다.

moonddo00@newspim.com