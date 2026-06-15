익산 금마고도 도시재생 '성과'…안심 보행환경·주민참여

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주민공동체 주도 야간 안전 강화 및 생활환경 개선 추진

태양광 조명 설치 통한 경관 개선과 지역 활력 증진 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산 금마고도지역 도시재생 사업이 주민들의 적극적인 참여를 바탕으로 생활환경 개선과 공동체 활성화 성과를 내고 있다.

익산시는 금마고도지역 도시재생 주민공모사업에 선정된 주민공동체 '안테나팀'이 '금마 안심 빛으로 잇는 길' 사업을 완료했다고 15일 밝혔다.

익산 금마고도 도시재생 사업이 주민 참여로 변화를 만들었다[사진=익산시]2026.06.15 lbs0964@newspim.com

금마고도지역 도시재생 주민공모사업은 주민들이 지역 문제 해결에 직접 참여할 수 있도록 지원하는 사업으로, 주민 아이디어를 바탕으로 지역 환경 개선과 공동체 활성화를 추진하고 있다.

금마고도 주민들로 구성된 안테나팀은 야간 보행환경 개선 필요성을 제안해 공모에 선정됐으며, 현장 조사와 주민 의견 수렴을 통해 조명 설치가 필요한 구간을 발굴하고 사업 추진에 참여했다.

사업을 통해 경계석 태양광 조명과 고보조명이 설치돼 골목길 보행환경이 개선됐으며, 주민과 방문객의 야간 이동 안전성도 한층 높아질 것으로 기대된다.

이번 사업은 주민들이 도시재생 과정에 직접 참여해 지역에 필요한 변화를 만들어냈다는 점에서 의미를 더하고 있다. 야간 보행 안전 향상은 물론 금마고도의 경관 개선과 지역 활력 증진에도 도움이 될 것으로 전망된다.

금마고도지역 도시재생 주민공모사업에는 안테나팀을 포함해 8개 팀이 참여하고 있으며, 노후 담장 벽화 조성 및 공동체 활성화 프로그램 등 다양한 사업이 연말까지 순차적으로 추진될 예정이다.

lbs0964@newspim.com