동해시, 11월까지 유아숲체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 15일 유아숲체험 프로그램 운영을 밝혔다
- 동해시 내 3곳에서 월별 자연·놀이 체험을 진행한다
- 4~7세 대상 270회 운영·1만명 참여를 목표했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 유아들이 숲속에서 자연과 교류하며 건강하게 성장할 수 있도록 유아숲체험 프로그램을 운영한다고 15일 밝혔다.
이 프로그램은 동해시해오름유아숲체험원, 가원습지생태자연공원, 망상사구생태관 총 3곳에서 시행되며 산림복지전문업체에 위탁해 운영되고 있다. 유아숲지도사 4명이 상주해 유치원과 어린이집, 유아 동반 가족 및 단체를 대상으로 자연교육과 놀이체험을 제공한다.
다양한 자연환경과 계절적 특성을 반영해 월별로 프로그램이 진행된다. 6월에는 '천연림 탐사 기행', 7월에는 '숲속 음악회'가 예정돼 있으며 오는 11월까지 여러 체험 프로그램이 준비돼 있다.
현재 동해시에는 13개 유치원에서 710명, 53개 어린이집에서 2752명의 영유아가 재원 중이며 지난해 숲체험에 참여한 인원은 1만268명이었다. 올해는 4세부터 7세를 대상으로 약 270회 운영과 1만여 명 참여를 목표로 프로그램을 추진하고 있다.
심광진 녹지과장은 "유아들이 숲에서 뛰놀며 자연의 소중함을 배우고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 산림교육 프로그램을 운영하고 있다"며 "지역 내 영유아 관련 기관과 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com