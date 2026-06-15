韩国推出外国游客长途客运优惠活动 鼓励赴地方旅游

纽斯频通讯社首尔6月15日电 韩国观光公社（旅游发展局）15日表示，将联合全球旅游平台客路（Klook）和跨境金融服务平台Go Hanpass，自即日起至下月中旬面向来韩外国游客开展"高速及城际巴士促进活动"，以提升外国游客跨区域出行便利度，促进地方旅游发展。

【图片=韩国观光公社提供】

韩国观光公社介绍，此次活动由韩国文化体育观光部和韩国观光公社运营的旅游交通公私合作机制推动实施。参与机构包客路、Go Hanpass、Naver、Kakao Mobility等共13家企业和机构。

活动旨在提高外国游客对韩国广域交通网络的利用率，引导更多游客从首都地区前往地方城市旅游。数据显示，2025年下半年外国游客乘坐韩国高速及城际巴士的人数约为106万人次，同比增长28.3%，显示外国游客利用公共交通赴地方旅游需求持续增长。

活动期间，韩国观光公社将向乘坐高速巴士和城际巴士前往地方旅游的8000名外国游客提供每人5000韩元的定额优惠，并通过韩国旅游综合信息平台VISITKOREA及海外社交媒体渠道开展宣传推广。

与此同时，Go Hanpass将向巴士乘客发放专属优惠券，客路则将提供免费eSIM服务，进一步提升外国游客在韩出行便利性。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社