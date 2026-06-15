한국청소년상담복지개발원, 무주 인터넷드림마을 안전점검...청소년시설 안전 강화

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여름철 집중안전점검 일환, 공사장·재난 대응체계 집중 점검

대구디딤센터까지 확대…현장 중심 예방관리 지속 추진

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년상담복지개발원은 여름철 특별점검 기간을 맞아 전북 무주군에 위치한 국립청소년인터넷드림마을을 방문해 시설개선공사 현장에 대한 안전점검과 종사자 격려를 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 점검은 지난 4월부터 이달 19일까지 이뤄지는 청소년 수련·복지시설을 대상으로 한 집중안전점검의 일환으로 재난 및 안전사고 예방체계를 강화하고 현장 중심의 안전관리 실태를 점검하기 위해 추진됐다.

17일 서울시내 한 고등학교에서 2~3학년 학생들이 등교하고 있다. 2021.08.17 photo@newspim.com

이날 현장에서는 숙소동 및 부대시설 공사 진행 상황을 비롯해 공사장 붕괴 및 추락사고 대비 안전관리 상태, 집중호우와 산사태 대응체계 등을 중점적으로 점검했다. 아울러 시설 운영 과정에서의 위험요인과 화재 예방, 이용자 대피체계 등 전반적인 안전관리 실태도 함께 확인했다.

개발원은 현장 근무 직원들과 간담회를 열고 시설 운영상의 애로사항과 개선 의견을 청취하는 한편 안전사고 예방과 이용환경 개선을 위한 대응방안도 논의했다.

최근 청소년시설에 대한 사회적 안전 요구가 높아지는 가운데 개발원은 시설물 안전점검과 화재 예방, 대피체계 구축, 공사현장 위험요인 관리 등 예방 중심의 안전관리 체계를 지속적으로 강화하고 있다.

또 이번 점검에 이어 국립대구청소년디딤센터를 대상으로도 집중안전점검과 연계한 현장 점검을 실시해 청소년 이용시설 전반의 안전관리 수준을 높여나갈 계획이다.

한정원 이사장은 "청소년이 이용하는 공간의 안전은 어떠한 경우에도 최우선으로 확보돼야 한다"며 "현장 중심의 예방활동과 안전관리를 지속적으로 강화해 청소년이 안심하고 이용할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com