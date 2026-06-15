"汉语桥"世界中文比赛韩国赛区决赛举行

纽斯频通讯社首尔6月15日电 2026年"汉语桥"世界大、中、小学生中文比赛韩国赛区决赛13日在首尔举办。

比赛开幕式上，参赛选手们与中韩嘉宾合影留念。【图片=汉语桥俱乐部首尔中心提供】

中国驻韩国大使戴兵在致辞中鼓励参赛选手要讲好自己和中文的故事，充分展示才艺，用真情实感传递两国友谊，为促进两国世代友好作出贡献。

经过预赛选拔，来自韩国各地的72名学生选手齐聚决赛现场。在中文演讲、中国文化技能、中国文化知识等多个项目中，参赛选手通过演讲、才艺表演，展示长期学习中文取得的成果与风采。

来自韩国国民大学中文系的李抒衍获得大学组特等奖。学习中文2年多的她说，希望能有机会去中国，到上海"打卡"东方明珠，感受中国现代化都市的活力和魅力。

来自韩国外国语大学的都汉率演唱了中文歌曲《第一天》，赢得现场阵阵掌声。"这次比赛经历让我受益匪浅，未来会继续参加相关比赛，不断提升中文水平。"她称，自己对中华文化很感兴趣，喜欢中国电视剧，也想要感受春节等中国传统节日的氛围和习俗。

本届赛事共吸引500余人参加。"汉语桥"俱乐部首尔中心负责人李祯恩表示，今后会继续把"汉语桥"大赛打造为韩国青少年学习中文、了解中国文化、拓宽国际视野的重要平台，助力更多年轻人成长为两国交流的桥梁。（文章摘自中新社）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社