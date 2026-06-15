씨이랩·위시켓, 산업 현장 맞춤형 AI 전환 협력

비전AI 기술로 제조·건설·물류 등 안전 관리 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI 전문기업 씨이랩과 기업 기술 도입 파트너 위시켓이 제조·건설·물류 등 산업 현장의 맞춤형 AI 전환을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

최근 산업계 전반에서 AI 도입 수요가 증가하고 있으나, 기업마다 현장 상황과 요구 사항이 달라 기성 솔루션을 일률적으로 적용하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다. 양사는 이러한 시장의 문제를 해결하기 위해 기업별 현장 진단을 기반으로 한 맞춤형 AI 전환 모델을 공동으로 구축할 방침이다.

회사에 따르면 양사는 기업 현장 진단 및 설계 기반의 AI 전환 과정에 실시간 현장 관제 및 가시성 확보를 위한 비전AI 기술을 결합한다. 씨이랩은 자체 개발한 비전AI 솔루션 'XAIVA Safety'의 공급을 비롯해 비전 모델 개발, 성능 개선, 기술 지원 및 유지보수를 전담한다. 위시켓은 축적된 현장 진단 및 설계 역량을 바탕으로 해당 프로젝트 결과물을 산업 현장에 적용한다.

[사진=씨이랩]

'XAIVA Safety'는 현장에 설치된 카메라 영상을 AI가 분석해 위험 상황을 실시간으로 감지하는 영상 분석 기술이다. 위험 발생 시 관리자에게 즉각적인 알림을 송신할 뿐만 아니라 AI 에이전트가 사고 분석 보고서까지 자동으로 작성한다. 보호구 및 안전모 착용 여부 확인, 충돌·쓰러짐·화재 등 이상 상황 감지는 물론 근태 및 출입 관리와 설비 연동까지 산업 현장 전반을 아우르는 130여 개의 분석 모델을 제공한다. 이 솔루션은 삼성바이오로직스 및 대형 건설 현장 등 주요 산업계에 도입되며 기술력과 안정성을 검증받았다.

씨이랩 윤세혁 대표이사는 "XAIVA는 사람이 놓치기 쉬운 현장의 미세한 위험 요소까지 24시간 철저히 모니터링하는 솔루션"이라며 "위시켓의 정교한 AI 전환 설계 역량과 결합해 다양한 산업 현장의 과제들을 혁신적으로 해결해 나갈 것"이라고 밝혔다.

위시켓은 기업의 AI 도입 전략 수립부터 시스템 구축, 운영 내재화까지 전 과정을 밀착 수행하는 AI 운영 파트너로, IT 파트너 매칭 플랫폼, AI 도입 서비스, IT 전문 미디어 등 3대 사업 축을 중심으로 기업의 기술 도입과 디지털 전환을 돕고 있다. 양사는 산업 현장을 중심으로 한 공동 세미나 개최와 정보 교류 등 다각적인 협력을 이어갈 계획이다.

nylee54@newspim.com