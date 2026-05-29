씨이랩, "1분기 수주잔고 약 26억원…전년比 3배"

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 1분기 수주잔고 25억7800만원을 달성했다
- 같은 기간 매출은 11억1200만원으로 42% 늘었다
- 피지컬AI 원스톱 밸류체인으로 성장 전략을 세웠다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI 전문기업 씨이랩이 1분기 수주잔고를 전년 동기 대비 약 3배 늘린 25억7800만원을 달성했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 연결 기준 매출액은 11억1200만원으로 전년 동기 대비 42% 증가했다.
회사에 따르면 급증한 수주잔고가 순차적으로 매출로 인식됨에 따라 향후 실적 가시성이 높아졌다. 씨이랩은 GPU 인프라 운영부터 학습, 추론, AI 서비스에 이르는 영역을 유기적으로 연결하는 '피지컬AI 원스톱 밸류체인' 구축을 차세대 성장 축으로 설정했다.
AI 인프라, 비전AI, 디지털 트윈을 통합한 '풀스택 피지컬AI' 생태계를 확립해 사업의 단계적 기반을 마련한다는 전략이다. NVIDIA 파트너십을 기반으로 NVIDIA 인프라 위에서 작동하는 풀스택AI 운영 솔루션을 사업모델로 지속 성장시킬 계획이다. 씨이랩은 NVIDIA Partner Network 자격과 국내 최초 DGX B300 도입 레퍼런스, Omniverse Competency 자격 등을 보유하고 있다.
윤세혁 대표이사는 "AI는 데이터를 학습하는 단계를 지나 산업 현장에서 직접 보고 판단하는 단계로 들어섰다"며 "현장에서 작동하는 AI는 GPU 인프라, 영상 인식, 시뮬레이션이 하나의 운영 체계로 맞물려야 가능하다"고 말했다. 이어 "씨이랩이 16년간 쌓아온 세 영역의 기술 자산을 결합해 시장이 필요로 하는 Physical AI 운영 솔루션을 완성해 가겠다"고 덧붙였다.
한편 2010년 설립된 씨이랩은 2021년 2월 코스닥에 상장했으며, 실시간 영상분석, AI 학습용 합성데이터 생성, GPU 최적화 플랫폼, 3D 디지털 트윈 솔루션 등을 제공하고 있다.
nylee54@newspim.com