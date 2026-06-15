来韩外国游客医疗消费创新高 药店成新晋打卡地

纽斯频通讯社首尔6月15日电 随着韩国医疗旅游持续升温，外国游客在韩国医疗领域的消费规模不断扩大。

【插图=AI生成】

据韩国观光公社（旅游发展局）14日发布的"韩国旅游数据实验室"统计数据，今年5月外国游客医疗消费额达到2511.56亿韩元，环比增长0.5%，刷新历史纪录。该数据依据外国游客使用新韩卡在医疗领域的消费情况推算得出。

数据显示，外国游客医疗消费额从今年2月的1096亿韩元增至3月的2044亿韩元，随后于4月达到2498亿韩元，并在5月首次突破2500亿韩元大关。与去年同期相比，增长74.6%。这也是医疗消费额连续第三个月超过2000亿韩元。

按国家和地区划分，中国游客医疗消费额最高，达到636亿韩元；美国游客消费额为462亿韩元，日本为329亿韩元，台湾地区为297亿韩元，新加坡为145亿韩元。

从消费项目来看，皮肤科占比57.8%，位居首位；整形外科18%，药店12.9%，大学医院及综合医院5.3%，牙科3.4%，眼科1.4%。

从地区分布看，首尔88.4%，釜山5%，京畿道3.1%，济州2%。

分析认为，在皮肤科和整形外科等传统热门医疗项目保持增长的同时，越来越多外国游客前往韩国药店购买药品和医疗用品，成为医疗消费增长的重要原因之一。 （完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社