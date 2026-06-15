G7峰会将在法国举行 韩国受邀参与全球重大议题讨论

纽斯频通讯社首尔6月15日电 正在欧洲访问的韩国总统李在明将于当地时间16日至17日出席在法国埃维昂莱班举行的七国集团（G7）领导人峰会。会议将围绕全球经济失衡、人工智能（AI）、数字化转型以及中东局势等议题展开讨论。

图为当地时间2025年6月17日，安国总统李在明参加在加拿大艾伯塔省卡纳纳斯基斯举行的G7峰会并合影留念。【图片=青瓦台提供】

本次峰会除美国、法国、英国、德国、日本、意大利和加拿大等7个G7成员国外，还邀请韩国、巴西、印度、肯尼亚和埃及等5个国家领导人参会。

本次峰会是在美国与伊朗冲突升级后首次举行的西方主要国家领导人会议，因此受到国际社会广泛关注。与会各方将就中东局势、乌克兰问题以及全球经济等重大议题协调立场，并探讨如何加强国际合作应对共同挑战。

韩国此次是第五次受邀参加G7峰会，也是首次受邀出席在欧洲大陆举行的G7领导人会议。

有声音指出，法国此次邀请韩国参会，体现了国际社会对韩国国际地位和作用的认可。在全球经济失衡、供应链重组以及科技竞争加剧的背景下，作为制造业和科技业强国，韩国在相关议题上的作用受到重视。

此外，当前能源安全和供应链稳定已成为国际社会关注的重要议题。作为能源进口大国和全球产业链重要参与者，韩国在相关领域的经验和立场也受到关注。

根据日程安排，李在明将于16日和17日分别出席G7扩大会议并发表讲话，同时参加东道国安排的正式晚宴和工作午餐等活动。

韩国总统府国家安保室长魏圣洛此前表示，李在明将在峰会上阐述韩国推动发达国家与发展中国家加强合作的立场，展现韩国作为双方沟通桥梁、促进国际社会共同发展的积极作用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社