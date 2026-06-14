밀양시, BTS 콘서트 연계 부산역서 문화·관광 홍보

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밀양아리랑 공연·브랜드로드쇼' 성황

아리랑 현대적 재해석 공연 선보여

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 부산역에서 공연과 체험을 결합한 현장 홍보를 통해 관광객 유치에 나섰다.

시는 BTS 월드투어 '아리랑 인 부산' 콘서트 기간인 지난 12일부터 13일까지 이틀간 부산역 일대에서 문화·관광 홍보 활동을 진행했다고 14일 밝혔다.

안병구 경남 밀양시장이 지난 12일 부산역 광장에서 열린 백중놀이 공연에 직접 참여하며 관람객들에게 밀양의 흥과 멋을 알리고 있다.[사진=밀양시] 2026.06.14

부산역 광장 2층 버스킹존에서는 양일간 공연이 이어졌다. 12일에는 밀양백중놀이보존회와 감내게줄당기기보존회가 참여해 밀양아리랑과 지역 무형유산을 선보였고, 13일에는 밀양아리랑예술단이 창작 공연 '날 좀 보소'를 통해 현대적으로 재해석한 무대를 펼쳤다.

부산역 1층 중앙광장에서는 '2026 밀양 브랜드로드쇼' 홍보부스가 운영됐다. 주요 축제와 관광지, 반값 여행 정보를 소개하고, 밀양아리랑 퀴즈와 룰렛 등 참여형 프로그램을 진행했다. 현장에서는 마스코트 '아리'와 '굿바비' 관련 기념품을 제공하는 행사도 함께 열렸다.

시는 공연과 체험을 결합한 이번 홍보를 통해 지역 문화와 관광 콘텐츠를 알리는 데 주력했으며, 주요 거점을 중심으로 현장 홍보를 확대할 계획이다.

안병구 시장은 "부산 콘서트와 연계한 이번 홍보를 통해 밀양아리랑과 지역 관광 자원을 알리는 계기가 됐다"며 "관광객 유치와 지역 인지도 제고를 위한 홍보를 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com