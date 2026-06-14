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한화·SK 잇단 화학사고…서울시, 유해화학물질 사업장 긴급안전점검

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  • 서울시는 29일부터 7월 중순까지 유해화학물질 취급 사업장 긴급안전점검을 실시한다고 14일 밝혔다.
  • 최근 한화에어로스페이스 폭발·SK하이닉스 유독가스 누출 사고 등으로 화학사고 예방 필요성이 커졌다고 했다.
  • 시는 102개소 표본 점검을 통해 취급기준 준수·보호구 착용·법정검사 여부 등을 살펴 중대사고를 사전에 막겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현장 안전관리 실태 전반 확인 중점
법령 위반 적발 시 행정·사법 조치

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 7월 중순까지 서울 시내 유해화학물질 취급 사업장을 대상으로 긴급안전점검을 실시하고, 화학물질 취급기준 준수 여부와 안전관리 실태를 집중 점검한다고 14일 밝혔다.

이번 점검은 최근 한화에어로스페이스 대전 사업장에서 화학성분 세척 과정 중 원인 미상의 폭발로 5명이 숨지고 2명이 다친 사고와, 같은 날 SK하이닉스 청주 공장에서 유독가스 누출로 11명이 부상을 입고 3600여 명이 대피한 사고를 계기로 추진된다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 전국금속노동조합원들이 2일 오전 서울 중구 장교동 한화그룹 본사 앞에서 한화에어로스페이스 중대재해 참사 관련 긴급 기자회견을 하기전 고인에 대한 묵념을 하고 있다. 지난 1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 사업장에서 폭발로 5명이 사망했다. [뉴스핌DB]

화학물질종합정보시스템 통계자료에 따르면 2014년부터 2025년까지 12년간 서울에서 발생한 화학물질 관련 사고는 총 31건이다. 이 중 26건(83.8%)이 안전기준 미준수에 의한 것으로 나타났다. 사고 유형은 누출이 21건(67.7%)으로 가장 많았고 폭발이 4건(12.9%)으로 뒤를 이었다.

사고 10건 중 8건 이상이 안전기준을 지키지 않아 발생한 만큼, 기본적인 안전수칙 준수만으로도 상당수 사고를 막을 수 있다는 것이 시의 설명이다.

이에 시는 유해화학물질 취급 과정에서의 위험요인을 사전에 차단하기 위해 사고 발생 시 피해 규모가 큰 화학물질 취급시설 보유 사업장 102개소 중 표본을 선정, 안전관리 실태를 현장 점검한다. 

시는 관련 법령에 따라 지난 12일 점검 대상 시설 관계인에게 긴급안전점검 계획을 사전 통지했고, 오는 29일부터 7월 중순까지 현장점검을 실시할 예정이다. 화학물질 취급·보관부터 작업자 보호조치, 법정검사 이행 여부까지 현장 안전관리 전반을 확인하는 데 중점을 둔다.

주요 점검 내용은 ▲유해화학물질 취급 기준 준수 여부 ▲개인보호구 착용·배기장치 작동 여부 ▲법정 검사·자체 점검 실시 여부 ▲관리자 등 안전교육 이수 여부 등이다. 점검에는 서울시 안전감찰관과 산업안전보건공단 전문가가 참여하며, 필요시 소방 분야 전문가도 동행한다. 

점검은 화학물질관리법·위험물안전관리법·산업안전보건법 등 관련 법령에 따른 안전관리 실태를 확인·지도하는 데 목적이 있다. 시는 점검 과정에서 확인된 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하도록 하고, 사업장의 애로사항이나 요청이 있을 경우 법령 이행에 대한 안내와 맞춤형 안전 컨설팅을 병행 지원한다.

반면 허가 없이 유해화학물질을 불법 보관하는 등 심각한 법령 위반 사항이 적발될 경우, 즉시 현장을 통제하고 관할 소방서·한강유역환경청 등 관계 기관에 통보해 행정·사법 조치를 요청할 예정이다.

시는 긴급안전점검을 통해 유해화학물질 취급시설의 안전관리 실태를 점검하고 현장의 위험요인을 사전에 발굴·개선해 화학물질 누출·폭발 등 중대 사고를 예방할 계획이라고 덧붙였다.

한병용 재난안전실장은 "최근 발생한 화학사고는 현장의 작은 부주의와 안전수칙 미준수가 대형 사고로 이어질 수 있다는 점을 보여줬다"며 "유해화학물질 취급시설에 대한 철저한 점검과 선제적 안전관리를 통해 시민과 근로자 모두의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 전했다. 

kh99@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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