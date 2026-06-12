首尔交通公社：现行票价难覆盖成本 每名乘客平均亏损781韩元

纽斯频通讯社首尔6月12日电 韩国首尔交通公社最新发布的《2025年成本分析结果》显示，首尔地铁1至8号线去年每运送一名乘客的平均成本为1817韩元，而实际平均票价仅为1036韩元，每名乘客平均亏损781韩元。

资料图：搭乘地铁上班的首尔市民。【图片=纽斯频通讯社】

数据显示，反映运输成本与票价收入关系的"成本补足率"仅为57.0%，意味着乘客支付的票款只能覆盖约一半运营成本，剩余部分需由其他收入或债务承担。

从成本构成来看，1817韩元的人均运输成本包含人工费用、设备折旧费用以及电费等公共事业支出。按线路划分，2号线运营成本最低，为1374韩元；6号线最高，达到2343韩元。

虽然2025年地铁基本票价上调150韩元后，平均票价同比增加38韩元至1036韩元，成本补足率也提升了3.1个百分点，但仍未能从根本上改变长期亏损局面。

根据公社测算，若要实现运输成本100%回收，合理的基本票价应达到2591韩元。与目前1550韩元的基本票价相比，仍需上调1041韩元才能实现收支平衡。

首尔交通公社表示，近年来通过压缩运营开支、出售持有资产以及调整投资项目等方式持续推进自救措施，但随着公共服务支出不断增加，仅靠内部改革已难以缓解经营压力。

数据显示，公社承担的公共服务费用已从2020年的4792亿韩元增至2025年的8167亿韩元，五年间增长约70%。

在各类公共服务造成的亏损中，老年人等群体的无偿乘车损失规模最大，达到4488亿韩元；公交换乘优惠造成的损失为2907亿韩元；定期票等优惠措施带来的损失为772亿韩元。

公社预计，随着韩国老龄化程度不断加深，无偿乘车制度带来的财政负担还将持续扩大。

首尔交通公社指出，考虑到市民生活负担，仅依靠继续提高票价已难以解决资金短缺问题。为打破长期依靠举债维持运营的恶性循环，政府有必要将法定无偿乘车造成的损失纳入公共服务义务（PSO）补偿范围，并建立长期、稳定的财政支持机制。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社