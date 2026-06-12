'다시 삼척의 시대'...삼척시, 민선9기 시정구호 확정

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 12일 민선 9기의 새로운 시정구호와 방침을 확정했다고 밝혔다. 시민이 직접 체감할 수 있는 성과 중심의 시정을 본격적으로 추진할 예정이다.

박상수 삼척시장은 지방선거에서 재선에 성공한 뒤 '다시 삼척의 시대'라는 새로운 시정구호를 선택했다. 이는 민선 8기 시정구호인 ''시민과 함께 다시 뛰는 삼척'의 정책 방향을 계승하면서도 지역 경제를 활성화하고 시민의 삶의 질을 높여 과거 강원 남부권의 경제 중심도시로서의 위상을 되찾겠다는 의지를 담고 있다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척시청. 2025.12.02 onemoregive@newspim.com

또 시는 지방선거 과정에서 제시한 5대 핵심 공약에 기반해 '경제는 강하게, 시민은 행복하게, 삼척은 새롭게'라는 민선 9기 시정 방침을 채택했다. 이를 통해 지역 경제의 활력을 제고하고 시민의 행복을 증대시키며 변화와 혁신을 통해 새로운 삼척을 창출할 계획이다.

아울러 민선 9기 시정은 경제 활성화, 미래 성장 동력 확보, 시민 중심의 복지 확대, 도시 경쟁력 강화 등 구체적인 성과를 창출하기 위해 행정 역량을 집중할 방침이다.

삼척시는 확정된 시정구호와 방침을 바탕으로 민선 9기의 공약을 중심으로 한 시정 전략을 수립하고 부서별 실행 계획을 마련함으로써 공약 이행을 위한 책임 행정을 강화할 예정이다. 이를 통해 성과 중심의 조직 운영과 시민들이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어 나갈 것이다.

삼척시 이명기 기획예산실장은 "민선 9기 시정구호와 방침에는 시민과의 약속을 반드시 실천하겠다는 의지가 담겨 있다"며 "시민이 실제로 느낄 수 있는 성과를 창출해 '다시 삼척의 시대'를 열어나가겠다"고 말했다.

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