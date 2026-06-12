极氪7X在韩国开启预售 直面特斯拉Model Y竞争

纽斯频通讯社首尔6月12日电 中国高端电动汽车品牌极氪正式在韩国市场发布首款车型—中型纯电动SUV极氪7X并启动预售。业内认为，作为极氪进入韩国市场的首款车型，7X将直接面对以特斯拉Model Y为代表的主流电动SUV竞争，其市场表现备受关注。

极氪7X。【图片=纽斯频通讯社】

据极氪韩国公司介绍，极氪7X已进驻首尔江南、瑞草、江西以及京畿道板桥、一山、仁川、水原、大田和釜山等全国9个主要展厅。这也是极氪面向中国以外市场推出的首款改款车型。

极氪7X基于极氪纯电专属SEA平台打造，由位于瑞典的设计中心负责设计开发。车辆长4800mm、宽1920mm、高1650mm，轴距达到2900mm，后备箱容积为539L。

价格方面，极氪7X Pro版售价5299万韩元，Max版售价5999万韩元，Ultra版售价6999万韩元。价格公布后，韩国市场反应不一。部分消费者认为，结合800伏高压快充平台、大容量电池和丰富配置来看，该车型具有一定竞争力；也有消费者认为，与部分主流品牌产品相比，其价格竞争优势并不明显。

分析认为，极氪7X进入韩国市场后面临的主要竞争对手将是特斯拉Model Y。目前，Model Y在韩国电动SUV市场占据重要地位，其品牌影响力、充电网络和软件生态系统已形成较强竞争优势。

在技术配置方面，极氪7X采用800伏高压架构，全球标准下支持最高360千瓦超快充。在理想条件下，Pro版电池电量从10%充至80%约需13分钟，Max版和Ultra版约需16分钟。

电池方面，Pro版搭载75千瓦时磷酸铁锂电池，Max版和Ultra版配备100千瓦时三元锂电池。根据韩国环境部认证数据，其单次充电续航里程分别为375公里、483公里和440公里。

动力性能方面，Pro版和Max版采用单电机后驱布局，最大输出功率421马力；Ultra版采用双电机四驱系统，最大输出功率645马力，百公里加速时间为3.9秒。

除动力和续航表现外，宽敞的车内空间也被视为极氪7X的重要卖点。极氪韩国公司表示，凭借2900mm轴距和539L后备箱容积，该车型主要面向家庭用户和户外休闲市场。

分析指出，极氪在中国市场一直致力于塑造高端电动汽车品牌形象，其产品定位并非依靠低价竞争，而是通过车辆品质、数字化体验和智能化技术提升品牌价值。不过，对于韩国消费者而言，中国电动汽车仍普遍带有"高性价比"印象，因此高端定位能否获得市场认可仍有待观察。

目前，极氪7X已完成韩国环境部续航认证，但仍需完成部分政府审批程序，预计最快将于9月开始向消费者交付。

在销售和服务网络建设方面，极氪韩国公司计划年内将销售网点由目前的9个扩大至14个，并将服务中心增至11个，包括济州地区在内，以进一步提升售后服务能力。

极氪韩国表示，韩国消费者在选购汽车时不仅重视产品品质和技术水平，也高度关注安全性能。公司希望极氪7X不仅成为交通工具，更能成为提升家庭生活品质的高端家庭SUV产品。 （完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社