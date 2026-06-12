농협손보, 영농철 맞아 포도 농가 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH농협손해보험은 11일 경기 화성 포도농가에서 농촌 일손돕기를 실시했다고 12일 밝혔다.
- 대표이사와 임직원 봉사단 30여명은 포도순 제거, 자재 운반, 환경 정비 등 작업을 도왔다.
- 70대 이상 고령 농업인 농가 5곳을 지원했으며, 범농협 '농심천심 농촌일손 집중 지원'의 일환이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 11일 경기 화성시 포도 농가를 찾아 농촌 일손돕기 활동을 실시했다고 12일 밝혔다.
이번 활동은 농번기 인력 수요가 집중되는 6월을 맞아 범농협 차원에서 진행하는 '농심천심 범농협 농촌일손 집중 지원'의 일환으로 마련됐다.
이날 현장에는 송춘수 농협손해보험 대표이사를 비롯해 임직원 봉사단 '헤아림봉사단' 30여명이 참여했다. 이들은 포도순 제거 작업과 영농 자재 운반, 농가 주변 환경 정비 등을 도우며 일손을 보탰다.
지원 대상은 70대 이상 고령 농업인이 운영하는 경기 화성시 포도 농가 5곳이다. 농협손해보험 는 고령화로 일손 부족을 겪는 지역 농가에 실질적인 도움을 주기 위해 이번 활동을 진행했다고 설명했다.
송춘수 농협손해보험 대표이사는 "농번기 인력 부족은 농업 생태계 유지를 위해 함께 해결해야 할 과제"라며 "앞으로도 농가에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가고, 농업·농촌의 지속 가능한 발전을 지원하겠다"고 말했다.
한편 '농심천심 범농협 농촌일손 집중 지원'은 지난 10일부터 2주간 농협중앙회를 비롯해 농협금융지주, 농협은행, 농협생명 등 범농협 차원에서 진행된다.
yunyun@newspim.com