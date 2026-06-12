데시앙열린어린이집, 플리마켓 수익금 152만원 기부

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원아·학부모 참여 나눔행사 수익금 전달

전주시복지재단 '백만천사 25호' 이름 올려

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주지역 어린이집 원아들이 플리마켓 수익금을 어려운 이웃을 위해 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

전주시 송천동 소재 데시앙열린어린이집은 12일 전주시복지재단에 성금 152만원을 전달했다.

데시앙열린어린이집 원아들과 교직원, 학부모들이 플리마켓 수익금을 전주시복지재단에 기부한 뒤 기념촬영을 하고 있다[사진=전주시] 2026.06.12 lbs0964@newspim.com

이번 성금은 지난달 28일 원아와 학부모, 지역주민들이 함께 참여한 플리마켓 운영 수익금으로 마련됐다.

원아들은 물품 판매와 나눔 활동에 직접 참여하며 자원순환의 의미를 배우고 이웃돕기 실천을 통해 나눔의 가치를 체험했다.

데시앙열린어린이집은 매년 다양한 체험활동을 통해 환경보호와 나눔의 중요성을 교육하고 있으며, 이번 기부로 전주시복지재단 '2026년 백만천사 25호'에 이름을 올렸다.

특히 이 어린이집은 2022년부터 전주시복지재단의 백만천사 캠페인에 꾸준히 참여하며 지역사회 나눔문화 확산에 힘을 보태고 있다.

윤방섭 전주시복지재단 이사장은 "원아들이 직접 참여해 마련한 수익금을 어려운 이웃을 위해 기부해 더욱 뜻깊다"며 "따뜻한 마음을 전해준 원아와 학부모, 교직원들에게 감사드린다"고 말했다.

한편 전주시복지재단은 복지사각지대 지원 재원 마련을 위해 연간 100만원 이상을 기부하는 '백만천사 캠페인'을 연중 운영하고 있으며, 시민과 기업, 단체의 참여를 받고 있다.

lbs0964@newspim.com