김제 새만금 스마트원예단지 조성 '본격화'

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농식품부 공모 선정으로 국비 45억원 확보

새만금 6공구 10ha 규모 스마트농업 거점 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 농림축산식품부 주관 '2026년 스마트원예단지 기반조성사업' 공모에 김제시가 최종 선정돼 국비 45억원을 확보했다.

12일 전북특별자치도에 따르면 스마트원예단지 기반조성사업은 대규모 스마트팜 운영에 필요한 내부 도로와 용·배수시설, 전기 인입, 오폐수 처리시설 등 기반시설 구축을 지원하는 사업이다.

새만금 첨단 스마트원예단지 조성 예정 위치도[사진=전북자치도] 2026.06.12 lbs0964@newspim.com

이번 선정으로 새만금 농생명용지 6공구 원예단지 일원에 부지면적 10ha, 온실면적 7ha 규모의 스마트원예단지가 조성된다.

총사업비는 65억원으로 국비 45억원, 도비 6억원, 군비 14억원이 투입되며 올해부터 오는 2028년까지 3년간 사업이 추진된다.

이번 공모에는 김제시를 비롯해 전남 장흥군, 경남 거창군이 참여했으며 서류·발표·현장평가를 거쳐 김제시가 최종 선정됐다.

사업비는 연차별로 2026년 10%, 2027년 30%, 2028년 60% 비율로 투입되며, 올해는 6억5000만원이 집행된다.

김제시는 앞서 새만금 농생명용지 6-1공구 일원을 지구지정형 스마트농업 육성지구로 지정받았다. 이를 기반으로 임대형 스마트팜과 농업 스타트업 단지, 세대통합형 스마트농업단지 등을 조성해 스마트농업 클러스터 구축에 나설 계획이다.

특히 새만금 6공구는 첨단 원예산업의 핵심 거점으로 주목받고 있어 이번 기반시설 조성을 통해 스마트팜 입주 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다.

또한 청년농과 스마트농업 기업 유치, 생산성 향상, 농업 경쟁력 강화에도 도움이 될 전망이다.

전북자치도는 다음 달 공유재산 심의 등 행정절차를 마친 뒤 9월 한국농어촌공사와 위·수탁 협약을 체결하고 실시설계에 착수할 예정이다. 이후 오는 2027년 9월 기반조성 공사에 들어가 2028년 12월 준공을 목표로 사업을 추진한다.

김종훈 전북자치도 경제부지사는 "이번 공모 선정은 새만금을 중심으로 미래 농업 발전 기반을 마련한 의미 있는 성과"라며 "스마트원예단지 기반시설을 차질 없이 구축해 새만금을 첨단농업과 농생명산업을 선도하는 스마트농업 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com