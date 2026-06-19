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[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 19일

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금요일·음력 5월 5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 19일(금요일·음력 5월 5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 길을 잃고 방황할 일이 생기겠다.
72년생 : 바로 보아야 바로 갈 수 있겠다.
84년생 : 결정적 순간일 수 있으니, 투자 적기이겠다.
96년생 : 빨리 걸어가는 것이 좋겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 과정을 중요하게 생각해야 하겠다.
73년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
85년생 : 최초 생각대로 밀고 가는 것이 중요하겠다.
97년생 : 주변이 편안해지겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 창의력을 인정받겠다.
74년생 : 모든 것이 술술 풀리겠다.
86년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 하겠다.
98년생 : 안정화 단계로 진입하겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
75년생 : 일이 크게 번성하겠다.
87년생 : 곳간이 든든하다.
99년생 : 하는 일마다 잘 풀려 나가겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 투자하기 좋은 기회이겠다.
76년생 : 사업 확장세가 들불처럼 일어나겠다.
88년생 : 눈 딱 감고 투자하면 행운이 찾아오겠다.
00년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 재물 운이 매우 좋은 쪽으로 바뀌겠다.
77년생 : 생각했던 대로 일이 추진되겠다.
89년생 : 욕심을 가져야 일이 추진되겠다.
01년생 : 다시 시작하면 좋은 일이 생길 수 있겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 성공할 수 있다는 자신감이 필요하겠다.
78년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
90년생 : 다시 돌아가는 것이 좋겠다.
02년생 : 가엾은 소식이 날아들겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 뜻밖의 좋은 소식을 듣겠다.
79년생 : 지금이 기회이니 잡아야 하겠다.
91년생 : 사업을 시작할 수 있겠다.
03년생 : 원래 그 자리 집을 찾아가겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 즐거운 일만 생기겠다.
80년생 : 지금이 중요한 계기가 될 수 있겠다.
92년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
04년생 : 바람결에 구르면서 행복을 보겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
81년생 : 즐기는 일이 많이 생기겠다.
93년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
05년생 : 밝아오는 세상을 바라보며 희망을 품겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 다시 일을 벌이면 좋겠다.
82년생 : 한 단계 뛰어오르겠다.
94년생 : 생각했던 것보다 성과가 크겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 인기와 돈을 모두 가지게 되겠다.
83년생 : 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
95년생 : 다시 또 어려움이 찾아오겠다.

 

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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