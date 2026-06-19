금요일·음력 5월 5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 19일(금요일·음력 5월 5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 길을 잃고 방황할 일이 생기겠다.
72년생 : 바로 보아야 바로 갈 수 있겠다.
84년생 : 결정적 순간일 수 있으니, 투자 적기이겠다.
96년생 : 빨리 걸어가는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 과정을 중요하게 생각해야 하겠다.
73년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
85년생 : 최초 생각대로 밀고 가는 것이 중요하겠다.
97년생 : 주변이 편안해지겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 창의력을 인정받겠다.
74년생 : 모든 것이 술술 풀리겠다.
86년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 하겠다.
98년생 : 안정화 단계로 진입하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
75년생 : 일이 크게 번성하겠다.
87년생 : 곳간이 든든하다.
99년생 : 하는 일마다 잘 풀려 나가겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 투자하기 좋은 기회이겠다.
76년생 : 사업 확장세가 들불처럼 일어나겠다.
88년생 : 눈 딱 감고 투자하면 행운이 찾아오겠다.
00년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 재물 운이 매우 좋은 쪽으로 바뀌겠다.
77년생 : 생각했던 대로 일이 추진되겠다.
89년생 : 욕심을 가져야 일이 추진되겠다.
01년생 : 다시 시작하면 좋은 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 성공할 수 있다는 자신감이 필요하겠다.
78년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
90년생 : 다시 돌아가는 것이 좋겠다.
02년생 : 가엾은 소식이 날아들겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 뜻밖의 좋은 소식을 듣겠다.
79년생 : 지금이 기회이니 잡아야 하겠다.
91년생 : 사업을 시작할 수 있겠다.
03년생 : 원래 그 자리 집을 찾아가겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 즐거운 일만 생기겠다.
80년생 : 지금이 중요한 계기가 될 수 있겠다.
92년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
04년생 : 바람결에 구르면서 행복을 보겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
81년생 : 즐기는 일이 많이 생기겠다.
93년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
05년생 : 밝아오는 세상을 바라보며 희망을 품겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 다시 일을 벌이면 좋겠다.
82년생 : 한 단계 뛰어오르겠다.
94년생 : 생각했던 것보다 성과가 크겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 인기와 돈을 모두 가지게 되겠다.
83년생 : 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
95년생 : 다시 또 어려움이 찾아오겠다.