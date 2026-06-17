수요일·음력 5월 3일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 17일(수요일·음력 5월 3일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 새로운 어려움에 직면할 수 있겠다.
72년생 : 멀리 보고 전략적으로 접근해야 하겠다.
84년생 : 길게 보고 가는 것이 좋겠다.
96년생 : 어울리는 조화를 찾아야 하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 결과가 뜻대로 주어진다.
73년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
85년생 : 생가보다 더 많은 돈이 들어오겠다.
97년생 : 재물이 마구 쏟아지겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 있다.
74년생 : 눈에 안 보이게 생기는 것이 많겠다.
86년생 : 좌고우면 하지 말고 앞으로 가는 것이 좋겠다.
98년생 : 하늘이 도와주는 일을 만나겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 성과가 나타나겠다.
75년생 : 사람을 잡아야 실질적 이익으로 연결되겠다.
87년생 : 손해본 곳에서 이익이 발생할 수 있겠다.
99년생 : 마음 상해 멀리 떠나겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 자신의 생각대로 일을 끌고 가겠다.
76년생 : 어려운 국면에서 좋은 국면으로 변화하겠다.
88년생 : 시간이 제일 중요하겠다.
00년생 : 고독한 고뇌와의 싸움이 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 자신을 믿고 추진하면 좋겠다.
77년생 : 공공부문에서 큰 이익이 생기겠다.
89년생 : 증권 분야에서 좋은 소식이 있겠다.
01년생 : 어려웠던 일이 속 시원하게 해결되겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 무엇을 해도 성공할 수 있겠다.
78년생 : 주변에 사람이 몰려들겠다.
90년생 : 힘을 보태주는 사람을 만나겠다.
02년생 : 선율이 흐르는 행복을 맛보겟다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 확인하는 습관을 지녀야 하겠다.
79년생 : 멀리 보고 걸어가는 것이 좋겠다.
91년생 : 작은 이익도 소홀하게 해서는 안 되겠다.
03년생 : 바람 속으로 걸어가는 비장함이 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 급하며 체할 수 있으니 여유를 가져야 하겠다.
80년생 : 오래간만에 멀리서 좋은 소식이 있겠다.
92년생 : 이익이 발생하는 게임이겠다.
04년생 : 외로움을 마시며 그리움을 삭이겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 져도 돈이 들어오는 일이겠다.
81년생 : 눈 감고 해도 이기는 사업이겠다.
93년생 : 간절하게 바라는 일이 성사되겠다.
05년생 : 홀로 지새는 밤의 연속이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 유찰됐던 사업을 낙찰받겠다.
82년생 : 더 큰 사업체로 성장하겠다.
94년생 : 마음먹은 대로 일이 진행되겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 기대했던 것보다 좋은 열매가 맺겠다.
83년생 : 자신의 생각을 표현하는 것이 좋겠다.
95년생 : 믿지 말고 헤어지는 것도 한 방법이겠다.