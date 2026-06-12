안산시 '잔반 ZERO' 캠페인 전개…민간 급식소까지 '친환경 식문화' 확산

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공공기관 이어 민간 영역까지 '음식물쓰레기 감량' 실천 문화 확대

이민근 시장 "낭비 없는 친환경 음식문화 정착에 최선 다할 것"



[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 공공기관을 넘어 민간 영역까지 음식물쓰레기 줄이기 문화 확산에 나섰다.

시는 지난 9일부터 11일까지 사흘간 관내 기업체인 ㈜조흥을 비롯해 한양대학교·신안산대학교 구내식당에서 '잔반 ZERO 안산' 캠페인을 전개했다고 12일 밝혔다.

9일 (주)조흥 구내식당에서 '잔반 ZERO 안산' 캠페인을 진행하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

시 관계자는 "이번 캠페인은 그동안 공공기관 중심으로 추진해 온 음식물쓰레기 감량 실천 문화를 민간 영역까지 본격적으로 확대하기 위해 마련됐다"고 전했다.

시는 캠페인 기간 동안 식사 후 음식물을 남기지 않고 '잔반 제로'를 성공적으로 실천한 직원과 학생들에게 다양한 홍보물을 제공하며 친환경 식생활에 대한 관심과 자발적인 참여를 이끌어냈다.

구내식당을 이용한 한 대학생은 "평소 무심코 남기던 음식물쓰레기가 환경에 미치는 악영향을 다시 한번 생각하게 됐다"며 "앞으로도 먹을 만큼만 담는 습관을 실천하겠다"고 소감을 전했다.

안산시는 그동안 시청과 구청 구내식당에서 '잔반 ZERO' 행사를 지속적으로 추진해 잔반 발생량을 크게 줄이는 실질적인 성과를 거둔 바 있다.

이러한 성공을 바탕으로 시는 지난해 시 산하 공공기관으로 대상을 확대한 데 이어 올해는 기업 및 대학교 등 민간 집단급식소까지 범위를 넓히며 탄소중립과 자원 절약 실천에 박차를 가하고 있다.

시는 앞으로도 관내 민간 집단급식소를 대상으로 잔반 줄이기 캠페인을 지속적으로 확대해, 일회성 행사가 아닌 일상적인 '친환경 식생활 문화'로 정착시킨다는 방침이다.

이민근 안산시장은 "이번 캠페인이 집단급식소 운영자와 이용자 모두에게 음식물쓰레기 감량의 중요성을 알리고 생활 속 실천으로 이어지는 계기가 되길 바란다"고 강조하며 "앞으로도 낭비 없는 친환경 음식문화가 지역사회 전반에 뿌리내릴 수 있도록 다양하고 실효성 있는 정책과 홍보활동을 아낌없이 추진하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com