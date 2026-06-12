'연 2072억' 피해 K웹툰 불법 사이트 3곳 폐쇄…문체부, 베트남 운영자 2명 검거

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 베트남 공안부와의 국제공조 수사를 통해 연간 2072억 원 규모의 피해를 유발한 K-웹툰 불법유통 사이트 3곳을 폐쇄하고 운영자 2명을 검거했다고 12일 밝혔다.

문화체육관광부는 김재현 문체부 문화미디어산업실장과 관계자들이 참석한 가운데 베트남 공안부와의 국제공조 수사를 통해 연간 2072억 원 규모의 피해를 유발한 K-웹툰 불법유통 사이트 3곳을 폐쇄하고 운영자 2명을 검거했다고 12일 밝혔다. [사진= 문체부]

이번에 폐쇄된 사이트는 '하리○○', '만화○○', '쿤○○' 등 3곳으로, 베트남 국적의 피의자들이 2023년 1월부터 운영해온 것으로 확인됐다. 이들은 국내 웹툰을 영어로 불법 번역해 아시아·북미·유럽 등 전 세계 이용자를 대상으로 무단 배포하고, 배너 광고 수익을 챙겨온 것으로 드러났다. 이들 사이트를 통해 유통된 웹툰은 총 1만4700여 건에 달하며, 이 중 K-웹툰이 약 70%를 차지했다. 연간 방문자 수는 11억 500만 명에 이른다.

수사는 지난해 6월 문체부와 한국저작권보호원, 네이버웹툰이 협력해 증거자료를 확보하고 피의자를 특정하면서 시작됐다. 문체부는 같은 해 9월 인터폴 국제공조수사(I-SOP) 채널을 가동했고, 11월에는 베트남 공안부와 저작권 보호 협력 분야 업무협약(MOU)을 체결하며 공조 체계를 구축했다. 올해 3월에는 민관합동으로 베트남 공안부를 직접 방문해 사건의 심각성을 전달했다.

베트남 정부가 5월 초부터 '지식재산권 특별단속기간'을 운영하며 수사에 속도가 붙었고, 5월 중순 베트남 공안부 사이버보안첨단기술범죄예방국(A05)과 호찌민 공안이 피의자 2명을 소환 조사했다. 당국은 불법사이트 3곳의 서버를 모두 압수해 완전 폐쇄했으며, 수사는 현재도 진행 중이다.

앞서 지난 2월에는 문체부와 베트남 공안부, 네이버웹툰·카카오엔터테인먼트가 협력해 월간 방문자 1억 명 규모의 불법사이트 '코믹○○'도 폐쇄한 바 있다.

문화체육관광부는 연간 2072억 원 규모의 피해를 유발한 K-웹툰 불법유통 사이트 3곳을 폐쇄했다. [자료= 문체부]

베트남 공안부는 이번 피의자 2명에 대한 조사를 마무리하는 대로 기소 절차를 밟을 예정이다.

최휘영 장관은 "이번 사건은 K-콘텐츠 해외 저작권 침해에 대응하기 위한 민관협력 및 국제공조의 성공적인 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 불법유통 대응을 위한 국제공조를 강화하고 해외 저작권 보호 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

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