대한상의·자원경제학회, 전력시장 개편 촉구

AI 시대 에너지 신사업 활성화 위해 시장원리 기반 구조 필요

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = AI와 디지털 기술 발전으로 전력 수요가 급증하는 가운데, 에너지저장장치(ESS)와 가상발전소(VPP) 등 신사업 활성화를 위해서는 시장원리에 기반한 전력시장 개편이 필요하다는 주장이 제기됐다.

대한상공회의소와 한국자원경제학회는 지난 11일 상의회관에서 '에너지 신사업 활성화와 전력시장 세미나'를 개최했다.

조홍종 한국자원경제학회장은 "전력산업이 중앙집중형에서 분산·디지털 기반으로 변화하고 있다"며 시장원리에 기반한 경쟁체제 구축의 필요성을 강조했다.

주성관 고려대 교수는 현행 전력시장이 공급 하루 전에 연료비를 기반으로 도매가격을 결정하는 '비용기반(CBP)' 구조라고 지적했다. 실시간 수급 상황을 가격에 유연하게 반영하지 못해 시장의 경직성이 크다는 설명이다. 주 교수는 "하루 전 시장을 실시간 시장으로 개편하고, 발전사와 전력판매사가 양방향으로 입찰 가격을 제시하는 '가격입찰제(PBP)' 시장으로 전환해야 한다"고 제안했다.

에너지신사업 활성화와 전력시장 세미나: 주성관 고려대 교수가 '국내 전력시장의 구조적 문제와 발전방향'이라는 주제로 기조발제를 하고 있다 [사진=대한상공회의소]

이어진 패널토론에서는 민간 투자를 유인할 수 있는 시장환경 조성과 독립적인 거버넌스 구축에 대한 논의가 이뤄졌다. 이서진 홍익대 교수는 "신사업 맞춤형 보상구조와 예측 가능한 정책 환경 조성이 핵심"이라고 지적했다. 허윤지 단국대 교수는 "도매시장에서의 정당한 가격발견과 소매요금 정상화가 맞물려야 경제성이 확보된다"며 전력 감독 거버넌스의 독립성 보장을 강조했다.

업계 관계자들은 현장의 어려움을 토로하며 제도적 지원을 요청했다. 이효섭 인코어드 부사장은 "AI 기반 예측 기술을 활용한 VPP 사업을 준비 중이나 전력시장 개편 일정이 불투명해 본격적인 사업 추진이 어렵다"며 수익성 담보를 위한 가격체계 마련을 촉구했다. 염성오 Gurin Energy 서울 대표는 계통망, ESS, 데이터센터를 아우르는 제도 뒷받침을 주문했다.

김민석 대한상의 그린에너지센터장은 "AI 시대의 전력수요 급증과 재생에너지 변동성 문제를 동시에 해결하기 위해 민간의 에너지 신사업 활성화가 중요하다"며 전력시장의 예측 가능성을 높이고 규제혁신과 시장환경 조성을 포함한 제도적 기반 구축을 강조했다.

y2kid@newspim.com