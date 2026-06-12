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李在明被授予意大利共和国大十字骑士勋章

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纽斯频通讯社首尔6月12日电 正在意大利进行国事访问的韩国总统李在明当地时间11日获授意大利最高等级荣誉勋章——"意大利共和国大十字骑士勋章"。这是李在明就任韩国总统以来首次获得外国政府颁授的勋章。

当地时间11日，韩国总统李在明夫妇在罗马奎里纳尔宫与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉夫妇合影。【图片=KTV提供】

总统府青瓦台首席发言人姜由桢当天在罗马举行记者会时表示，意大利总统塞尔焦·马塔雷拉在当晚举行的国宾晚宴上向李在明授予该勋章，以表彰其为推动韩意友好关系发展所作贡献，体现意大利给予韩国总统的最高规格礼遇。

据介绍，"意大利共和国大十字骑士勋章"于1951年设立，是意大利最高等级国家荣誉勋章，通常授予在科学、艺术、经济、公共服务等领域作出突出贡献的人士，以及外国国家元首等重要国际人士。

青瓦台表示，此次访问是韩国总统时隔26年再次对意大利进行国事访问，也是李在明就任后的首次欧洲国事访问。为此，意大利安排了高规格礼遇。10日，李在明乘坐的总统专机进入意大利领空后，两架意大利空军战机伴飞护航。

对此，李在明通过社交媒体表示，这种礼遇并非针对个人，而是对韩国及韩国国民的尊重，体现了国际社会对韩国民主发展成就和国家综合实力的认可。

当晚举行的国宾晚宴还邀请了韩国经济界和文化界代表人士出席。韩国经济界共有13名代表受邀参加，包括韩国经济人协会会长柳津、三星电子会长李在镕、LS集团会长具滋殷以及晓星集团会长赵显俊等。他们还将出席12日举行的韩意商务圆桌会议，就两国经贸合作议题展开交流。

根据访问安排，李在明将于12日与意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼会晤。这将是双方第三次会晤。意大利方面计划在会谈前举行专门欢迎仪式并安排工作午宴，以表达对韩国总统来访的重视。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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