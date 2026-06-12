李在明被授予意大利共和国大十字骑士勋章

纽斯频通讯社首尔6月12日电 正在意大利进行国事访问的韩国总统李在明当地时间11日获授意大利最高等级荣誉勋章——"意大利共和国大十字骑士勋章"。这是李在明就任韩国总统以来首次获得外国政府颁授的勋章。

当地时间11日，韩国总统李在明夫妇在罗马奎里纳尔宫与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉夫妇合影。【图片=KTV提供】

总统府青瓦台首席发言人姜由桢当天在罗马举行记者会时表示，意大利总统塞尔焦·马塔雷拉在当晚举行的国宾晚宴上向李在明授予该勋章，以表彰其为推动韩意友好关系发展所作贡献，体现意大利给予韩国总统的最高规格礼遇。

据介绍，"意大利共和国大十字骑士勋章"于1951年设立，是意大利最高等级国家荣誉勋章，通常授予在科学、艺术、经济、公共服务等领域作出突出贡献的人士，以及外国国家元首等重要国际人士。

青瓦台表示，此次访问是韩国总统时隔26年再次对意大利进行国事访问，也是李在明就任后的首次欧洲国事访问。为此，意大利安排了高规格礼遇。10日，李在明乘坐的总统专机进入意大利领空后，两架意大利空军战机伴飞护航。

对此，李在明通过社交媒体表示，这种礼遇并非针对个人，而是对韩国及韩国国民的尊重，体现了国际社会对韩国民主发展成就和国家综合实力的认可。

当晚举行的国宾晚宴还邀请了韩国经济界和文化界代表人士出席。韩国经济界共有13名代表受邀参加，包括韩国经济人协会会长柳津、三星电子会长李在镕、LS集团会长具滋殷以及晓星集团会长赵显俊等。他们还将出席12日举行的韩意商务圆桌会议，就两国经贸合作议题展开交流。

根据访问安排，李在明将于12日与意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼会晤。这将是双方第三次会晤。意大利方面计划在会谈前举行专门欢迎仪式并安排工作午宴，以表达对韩国总统来访的重视。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社