韩意关系升级为"特别战略伙伴关系" 加强高科技领域合作

纽斯频通讯社首尔6月12日电 正在意大利进行国事访问的韩国总统李在明当地时间11日在罗马与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉举行会谈。双方宣布将韩意关系提升为"特别战略伙伴关系"，并决定进一步深化高科技产业、经贸投资、能源安全和供应链稳定等领域合作。

当地时间11日，韩国总统李在明（左）与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉在总统府奎里纳尔宫举行会谈。【图片=KTV截图】

会谈后，两国共同通过《2026—2030韩国—意大利战略行动计划》，作为未来五年双边合作的重要框架。双方表示，将围绕人工智能（AI）、量子科技、贸易投资等重点领域系统推进合作项目落实，并定期进行评估。

李在明表示，作为就任总统后的首次欧洲访问，能够时隔26年再次以韩国总统身份对意大利进行国事访问具有重要意义。他说，韩意关系此次时隔8年升级为特别战略伙伴关系，体现了两国深化合作的共同意愿。面对国际秩序不确定性上升和全球性复合挑战，两国应进一步加强协调与合作，共同履行国际社会负责任成员的职责。

双方在会谈中重点讨论了科技创新合作。李在明表示，当天签署的《关于尖端科学技术和信息通信技术合作谅解备忘录》将为两国在人工智能、量子产业、6G、尖端生物技术等国家战略技术领域深化合作提供制度保障。

据介绍，韩国和意大利目前正共同推进2026年至2028年科研合作计划，支持人工智能、先进生物技术、航天、海洋、航空、半导体和显示器等8个重点领域的联合研究项目。双方还将进一步加强航天合作，在卫星轨道监测和空间风险应对等方面深化协作。

经贸合作也是此次会谈的重要议题。双方表示，将继续推动双边贸易和投资关系向更加互利共赢方向发展，为两国企业开展经营活动创造更加稳定和便利的环境。

李在明还就意大利近期实施的资产折旧加计扣除政策与意方交换意见。韩国方面表示，经过双方沟通协调，相关制度中可能对韩国企业造成不利影响的因素已得到改善，有助于增强韩国企业在意投资和经营的稳定性。

在能源与供应链合作方面，双方认为，近期中东地区局势紧张导致全球供应链面临新的挑战，更加凸显国际合作的重要性。两国将加强在能源安全和供应链稳定领域的沟通与协作，共同应对外部风险。

李在明当天还分别会见意大利参议长和众议长，并前往无名烈士墓献花致意。他还出席由马塔雷拉举行的国宾晚宴。此次访问是韩国总统时隔26年再次对意大利进行国事访问。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社