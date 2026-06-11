[EPL] '2부 강등' 울버햄프턴, 에드워즈 감독 경질... 황희찬 입지에 변화 생기나

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 축구대표팀 공격수 황희찬의 소속팀 울버햄프턴가 예상 밖 감독 교체를 단행했다. 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 강등 이후 재건 작업을 추진하던 가운데 내려진 결정인 만큼, 황희찬의 거취에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

영국 매체 'BBC'와 '스카이스포츠' 등 현지 매체들은 11일(한국시간) 울버햄프턴이 롭 에드워즈 감독을 경질했다고 일제히 보도했다. 지난해 11월 비토르 페레이라 감독의 후임으로 부임한 에드워즈 감독은 불과 7개월 만에 지휘봉을 내려놓게 됐다.

[울버햄프턴 로이터=뉴스핌] 울버햄프턴의 롭 에드워즈 감독이 5월 18일 프리미어리그 37라운드가 끝나고 팬들에게 인사하고 있다. 2026.06.11 wcn05002@newspim.com

에드워즈 감독은 부임 이후 공식전 30경기에서 5승에 그쳤고, 리그에서는 3승 9무 15패를 기록하며 팀의 강등을 막지 못했다. 울버햄프턴은 결국 33라운드 만에 강등이 확정됐고, 8년 만에 챔피언십으로 내려가게 됐다.

다만 이번 결정은 현지에서도 의외라는 평가가 나온다. 울버햄프턴 수뇌부가 최근까지도 에드워즈 감독 체제를 공개적으로 지지했기 때문이다.

실제로 맷 잭슨 기술이사는 최근 BBC 인터뷰에서 "목표는 곧바로 프리미어리그 복귀"라며 "구단 전체가 같은 방향을 바라보고 있다"라고 강조했다. 또한 에드워즈 감독은 최근 여름 이적시장 작업에도 적극적으로 참여했다.

울버햄프턴은 강등 이후 즉시 승격을 목표로 경험 많은 선수들을 영입하기 시작했다. 프리미어리그 경험이 풍부한 키어런 트리피어와 과거 울버햄프턴에서 활약했던 라울 히메네스를 데려왔고, 이 과정에서 에드워즈 감독의 의견도 상당 부분 반영된 것으로 알려졌다.

특히 히메네스 영입 발표 영상에는 에드워즈 감독이 직접 등장해 환영 인사를 전할 정도였다. 때문에 불과 며칠 만에 경질이 발표되자 현지 팬들도 놀라움을 감추지 못했다.

[번리 로이터=뉴스핌] 울버햄프턴의 롭 에드워즈 감독이 5월 25일 프리미어리그 38라운드가 끝나고 팬들에게 인사하고 있다. 2026.06.11 wcn05002@newspim.com

BBC는 포르투갈 프리메이라리가 질 비센테를 이끌었던 세자르 페이쇼투 감독을 유력한 차기 사령탑 후보로 거론했다. 새 감독 선임 작업이 본격화되면서 선수단에도 적지 않은 변화가 예상된다.

가장 주목받는 선수 중 한 명이 바로 황희찬이다. 황희찬은 울버햄프턴 내에서도 높은 연봉을 받는 선수로 분류된다. 팀이 챔피언십으로 강등되면서 중계권 수입과 상업 수익 감소가 불가피해졌고, 이에 따라 고액 연봉자들의 정리가 불가피할 수 있다는 전망이 꾸준히 제기되고 있다.

현지 매체들도 황희찬을 잠재적인 이적 후보군으로 분류하고 있다. 실제로 스포츠 전문 매체 '디 애슬레틱'은 지난 4월 울버햄프턴 강등 확정 직후 황희찬을 올여름 이탈 가능성이 있는 선수 가운데 한 명으로 꼽았다.

[브라이턴 로이터=뉴스핌] 울버햄프턴 황희찬이 10일(한국시간) 열린 2025-2026 EPL 브라이턴과의 원정 경기에서 아쉬워하고 있다. 2026.05.10 football1229@newspim.com

새 감독이 부임할 경우 황희찬의 미래는 더욱 불확실해질 수 있다. 새 사령탑이 그를 핵심 자원으로 판단할 수도 있지만, 반대로 재정 부담을 줄이기 위한 매각 대상이 될 가능성도 배제할 수 없다.

울버햄프턴은 강등 이후 감독 교체라는 큰 변화를 선택했다. 그리고 그 변화의 여파는 선수단 전체로 번질 가능성이 높다. 월드컵을 치르고 있는 황희찬 역시 그 중심에 서 있다. 대표팀 일정을 마친 뒤 그의 거취가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 집중되고 있다.

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