강기윤 창원시장 당선인 "직면한 현안 시민 중심 원칙 아래 해결"

AI 핵심 요약beta
- 창원시장직 인수위가 11일 현안 보고회를 열었다.
- 강기윤 당선인은 시민 중심 해결을 강조했다.
- 인수위는 공약 실행계획 구체화에 나선다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선 9기 창원시장직 인수위원회가 시정 운영 방향과 핵심 쟁점 점검에 나섰다.
창원시장직 인수위원회는 11일 강기윤 창원시장 당선인 주재로 인수위원과 실·국·소장이 참석한 가운데 '중요 현안 업무보고회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의는 전날부터 시작된 부서별 업무보고에 이어 시민 영향이 큰 현안과 신속한 판단이 필요한 사안을 중심으로 진행됐다. 각 사업의 문제점과 쟁점, 대응 방안 등을 놓고 논의가 이뤄졌다.
강기윤 당선인은 "시가 직면한 현안은 시민 중심 원칙 아래 해결해 나가겠다"며 "시민 불편 해소와 체감 만족도를 최우선에 두겠다"고 말했다.
이어 "기존 방식으로는 복잡한 현안을 해결하기 어렵다"며 "창의적이고 적극적인 행정으로 문제 해결에 나서겠다"고 덧붙였다.
인수위는 남은 기간 추가 현안을 점검하고 공약 실행 계획을 구체화하는 등 민선 9기 시정 준비를 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com