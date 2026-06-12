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[전문가 진단] "2030 보수화 해석은 기성세대 착각...정치권 이중성에 대한 분노"

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  • 투표용지 부족 사태 뒤 대학가 시국선언이 확산했다
  • 전문가들은 청년층 반응을 공정성 민감성으로 봤다
  • 청년층 표심 변화는 보수화보다 복합 요인으로 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대학가 시국선언·서울 청년 여성 표심 변화 두고 해석 분분
탈이념화된 청년…공정성 민감도·기성정치 불신 복합 작용

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거에서 벌어진 초유의 투표용지 부족 사태를 계기로 대학가에서 시국선언이 이어지면서 2030세대 청년층 민심을 둘러싼 정치권의 해석이 분분하다.

일각에서는 서울시장 선거에서 20·30대 여성 표심이 기존 민주당 우호 흐름과 달라진 점을 대학가 시국선언과 연관지어 청년층이 보수화하고 있다는 해석도 내놓는다.

다만 전문가들은 이 같은 흐름을 특정 진영으로의 이동으로 단정하기는 어렵다고 봤다. 공정성 문제에 민감하게 반응하는 청년층의 특성과 후보 개인에 대한 평가, 기성 정치에 대한 불신, 과도한 정치화에 대한 반감이 복합적으로 작용했다는 설명이다.

◆ 대학가 시국선언 확산…"기성 정치 불신·공정성 민감도 드러나"

12일 정치권에 따르면 전국 대학가에서는 투표용지 부족 사태와 관련한 시국선언이 이어지고 있다. 대학 총학생회들은 선거관리 부실에 대한 진상규명과 재발 방지 대책 마련을 요구하며 참정권 침해 문제를 제기하고 있다.

전문가들은 이번 움직임을 좌우 이념에 따른 정파적 행동보다 공정성에 민감한 청년층의 문제 제기로 봐야 한다고 분석했다.

비상계엄 사태 이후 청년층의 정치적 관심이 높아졌고, 이번 투표용지 부족 사태가 선거관리의 공정성 문제로 받아들여지면서 집단적 문제 제기로 이어졌다는 것이다.

이종훈 정치평론가는 "청년층이 비상계엄 사태를 거치면서 정치에 대한 경각심이 크게 높아졌다"며 "당시 가장 먼저 행동에 나선 것은 2030이었고, 비상계엄 반대 시위에서도 2030 여성들의 비중이 굉장히 높았다. 청년층이 정치 고관여층이 된 연장선에서 지금 상황을 봐야 한다"고 말했다.

이 평론가는 "투표용지 부족 사태에 대해 투표 관리 부실은 문제라는 인식을 공통적으로 갖고 있지만, 이를 어떻게 해석할 것인지를 두고는 갈리는 부분이 있다"며 "과거 박근혜 전 대통령 탄핵 당시 촛불혁명처럼 하나의 흐름으로 규정짓기는 어렵다"고 말했다.

채진원 경희대 공공거버넌스연구소 연구원은 "기성 정치권이 민주주의와 국민주권을 많이 이야기했지만 정작 중앙선거관리위원회의 투표소 관리는 부실했다. 청년층 입장에서는 위선적이고 불공정하다고 느낄 수밖에 없다"고 분석했다.

이어 "한쪽에서는 투표를 하지 못하고 있는데 출구조사가 진행되고 각 당에서는 환호하고 있었다"며 "기성 정치의 위선, 겉과 속이 다른 이중성에 반발하고 분노하는 것"이라고 했다.

◆ 청년층 보수화? 전문가들 "진영보다 후보·이슈에 반응"

서울시장 선거에서 나타난 20·30대 여성 표심 변화도 청년층 민심 해석의 또 다른 축으로 거론된다.

앞서 선거 당일인 3일 지상파 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 서울 18~29세 여성에서는 정원오 당시 더불어민주당 후보가 48.5%, 오세훈 당시 국민의힘 후보가 41.4%로 정 후보가 앞섰지만, 두 후보 간 격차는 7.1%p에 그쳤다. 30대 여성에서는 오 후보가 53.6%로 정 후보(42.8%)를 앞섰다.

이렇듯 지상파 출구조사에서 20·30대 여성층의 민주당 결집이 과거보다 약해졌다는 평가가 나왔고, 대학가 시국선언과 맞물려 청년층의 보수화 가능성을 보여주는 신호라는 해석도 일각에서는 제기됐다.

전문가들은 이 같은 분석에 신중해야 한다고 봤다. 청년층 표심을 특정 진영으로의 이동으로 단정하기보다 후보 경쟁력과 비호감도, 기성 정치에 대한 불신, 과도한 정치화에 대한 반감이 복합적으로 작용한 결과로 봐야 한다는 것이다.

이 평론가는 "청년 여성이 오세훈 서울시장에게 투표를 많이 했다고 해서 청년층이 보수화됐다고 규정하는 것은 기성세대의 시각"이라며 "대부분의 청년층은 기본적으로 탈이념 세대"라고 진단했다.

이어 "선거를 기준으로 보면 청년층은 기본적으로 캐스팅보터"라며 "정원오 후보보다 오세훈 시장이 상대적으로 덜 비호감이라고 판단하면 그쪽으로 표심이 가는 것"이라고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 10일 오후 서울 성북구 고려대학교 민주광장에서 이지민 고려대 총학생회 비상대책위원장이 시국선언문을 낭독하고 있다. 2026.06.10 gdy10@newspim.com

그는 "청년층은 기본적으로 본인의 이해관계에 따라 움직이는 집단으로 봐야 한다"며 "일부 이념 지향적 그룹의 목소리가 실제 청년층 전체 흐름보다 크게 부각되는 측면도 있다"고 덧붙였다.

채 연구원도 "이재명 대통령이나 민주당을 찍지 않으면 다 보수화됐다는 것은 너무 이분법적"이라며 "진보 아니면 보수라는 식으로 중간지대에 있는 사람들을 모두 보수화됐다고 말하는 것은 의미가 불분명하다"고 지적했다.

채 연구원은 서울 청년 여성 표심 변화와 관련해 선거 과정에서 불거진 이른바 '스타벅스 논란' 등 과도한 정치화에 대한 반발이 작용했을 가능성을 언급했다.

그는 "자유롭게 커피 한잔도 못 마시는 분위기, 너무 오버한 것 아니냐는 반발과 우려가 오세훈 후보에 대한 지지로 가지 않았나 생각한다"며 "진보는 왜 표심을 뺏겼는지를 고민해야 한다"고 말했다.

그러면서 "기성 정치가 진영 논리에 빠져 내가 아니면 반대 진영으로 간 것이라고 낙인찍는 방식에 청년층이 반발하는 것"이라며 "청년층 표심 변화를 보수화로만 해석해서는 안 된다"고 했다.

◆ 청년층 거리감 키운 기성 정당…민주당 내에서도 "다양한 세대·성별·지역 목소리 반영돼야"

일각에서는 정치권의 의사결정 구조 자체가 청년층을 제대로 대표하지 못하고 있다는 문제 제기도 나온다. 청년층이 실제 인구에서 차지하는 비중과 달리 정당 의사결정 과정에서는 충분히 반영되지 못하면서 정치권과 청년층 사이의 괴리가 커지고 있다는 것이다.

김남희 더불어민주당 의원은 페이스북에서 "더불어민주당이 점점 2030세대로부터 호응을 얻지 못하는 이유도 의사결정 과정에서 2030세대의 영향력이 거의 없고 특정 세대의 선호가 과도하게 반영되는 것과 무관하지 않다고 생각한다"고 밝혔다.

김 의원은 2023년 당원 통계를 근거로 "대한민국의 20대 인구는 전체 인구의 11%가 넘지만 더불어민주당 당원 중 5%대이며, 30대 인구는 13%가 넘지만 당원 중 비중은 그보다 낮다"고 설명했다.

이어 "50대는 대한민국 인구의 16%를 차지하지만 더불어민주당 당원 중 30%에 육박한다"며 "당원투표에서 50대의 의사는 인구비율의 두 배가 반영이 되지만 20대의 의사는 절반도 반영되지 못한다"고 지적했다.

김 의원은 "비슷하게 영남보다 호남의 당원이 인구대비 훨씬 많아서 지역별 편차도 크다"며 "주요 의사결정과정의 참여자도 성별, 연령이 상당히 편중돼 있다"고 했다.

그러면서 "더불어민주당이 더 많은 국민들의 지지를 얻고 젊은 세대를 끌어안기 위해서는 성별, 세대, 지역의 다양한 목소리가 잘 반영되는 의사결정구조가 필요하다"며 "민주주의는 다수의 의사가 모든 것을 독점하는 시스템이 아니다"라고 강조했다.

oneway@newspim.com

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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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