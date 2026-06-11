성남시, 중앙지하도상가에 무더위쉼터 조성

AI 핵심 요약beta
- 성남시는 11일 성남중앙지하도상가에 무더위쉼터 3곳을 조성해 운영한다고 밝혔다.
- 무더위쉼터는 유휴공간을 활용해 매일 10시부터 22시까지 운영하며 안전요원을 배치해 시민 휴식공간을 제공한다.
- 지하도상가 내 500여개 점포와 연계해 상가 활성화에 기여하고, 매월 첫째·셋째 화요일을 제외하고 이용 가능하다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 폭염과 열대야 등 무더위에 대응하기 위해 성남중앙지하도상가 내 무더위쉼터 3개소를 조성해 운영한다고 11일 밝혔다.
이번 무더위쉼터는 지하도상가 내 유휴공간을 활용해 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 운영하며 편안하고 안전한 휴식이 될수 있도록 안전요원도 배치한다.
성남중앙지하도상가는 수진역과 신흥역 사이에 위치해 대중교통 접근성이 뛰어나며 상가 내에는 쇼핑시설과 카페, 음식점 등 500여 개 점포가 입점해 있어 쉼터 이용과 함께 다양한 상업·문화 서비스를 누릴 수 있다.
이에 따라 무더위쉼터는 시민들에게 휴식공간을 제공과 지하도상가 활성화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 전망되고 있다.
무더위쉼터는 지하도상가 휴무일인 매월 첫째·셋째 화요일을 제외하고 이용 가능하며 상가 영업 종료 시간인 오후 9시 이후에도 1시간 더 운영한다.
신상진 성남시장은 "폭염과 열대야로 지친 시민들이 부담 없이 이용할 수 있는 시원한 휴식공간을 마련했다"며 "앞으로도 시민 건강과 안전을 위한 생활밀착형 폭염 대응 시설을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
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