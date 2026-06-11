OpenAI CEO奥尔特曼将访韩 三星加速推进AI转型

纽斯频通讯社首尔6月11日电 美国人工智能企业OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼将访问韩国，并面向三星电子员工介绍生成式人工智能（AI）在企业运营和业务场景中的应用。业内认为，此次访问恰逢三星电子正式在内部引入多款外部生成式AI工具，有望进一步推动企业人工智能转型进程。

OpenAI与ChatGPT商标。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据业界11日消息，奥尔特曼将于15日在三星电子水原园区出席面向设备体验（DX）部门员工举办的"DX Insight Talk"活动。预计他将在活动中介绍生成式AI对企业工作方式和竞争力带来的影响，以及相关技术在实际业务中的应用前景。

三星电子计划自12日起正式向DX部门员工开放包括ChatGPT、Gemini Enterprise和Claude在内的多款生成式AI服务。与仅采用单一平台不同，员工可根据具体业务需求选择不同AI工具开展工作。

除三星电子外，奥尔特曼访韩期间还计划与韩国互联网企业Kakao首席执行官郑信雅（音）会晤，讨论扩大双方合作事宜。双方预计将围绕Kakao核心服务"KakaoTalk"与ChatGPT之间的功能联动和应用场景拓展进行交流。

业界同时关注，OpenAI主导推进的大型人工智能基础设施项目"星际之门（Stargate）"在韩国的合作进展。此前，OpenAI已与三星电子、SK集团等韩国企业就人工智能半导体和数据中心基础设施合作可能性展开讨论。

分析认为，随着全球生成式AI需求持续增长，高性能存储器和稳定的数据中心基础设施的重要性不断提升，OpenAI与韩国企业在人工智能芯片、云计算基础设施及数据中心建设等领域的合作空间有望进一步扩大。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社