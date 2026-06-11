유명현, 민선 9기 산청군수직 인수위 공식 출범…조직 재편·현안 점검 착수

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정책 검토·현안 파악 목표 4개 분과 구성

즉시 추진 과제와 중장기 과제 계획 수립

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 유명현 경남 산청군수 당선인이 민선 9기 군정 준비를 위한 조직을 구성하고 본격적인 인수 작업에 착수했다.

유 당선인 준비팀은 11일 산청군 장애인회관 대강당에서 출범식을 열고 공식 활동에 들어갔다고 밝혔다. 행사에는 당선인과 준비팀 관계자 등이 참석했다.

유명현 산청군수 당선인이 11일 오전 10시 30분 경남 산청군 장애인회관 대강당에서 열린 산청군수직 인수위원회 출범식에서 향후 군정 운영방향에 대해 설명하고 있다.[사진=산청군]2026.06.11

준비팀은 실무와 전문성을 고려한 인력 배치에 초점을 맞췄다. 위원장은 박정준 전 세계전통의약항노화엑스포 조직위원회 사무처장이 맡았다.

조직은 인구소멸 대응, 산업·경제, 돌봄·복지, 안전·소통 등 4개 분과로 구성됐다. 각 분과에는 담당급 공무원을 배치해 정책 검토와 현안 파악의 속도를 높이도록 했다.

준비팀은 출범과 동시에 군청 주요 부서로부터 핵심 업무와 현안 사업에 대한 보고를 받았다. 이어 수해 및 산사태 복구 현장 등 주요 사업장을 점검하는 등 현장 중심 검토도 병행할 계획이다.

활동 기간 동안에는 공약 이행 방안을 중심으로 예산 확보 가능성, 행정 절차, 조직 개편, 추진 일정 등을 집중 점검한다. 이를 바탕으로 즉시 추진 과제와 중장기 과제로 나눠 실행 계획을 마련할 방침이다.

유명현 당선인은 "준비팀은 민선 9기 군정의 방향을 설정하는 출발점"이라며 "공약을 구체화해 취임과 동시에 실행 가능한 체계를 갖추겠다"고 말했다.

또 "기업 유치와 창업 활성화, 농업 경쟁력 강화, 관광산업 육성 등을 통해 지역 성장 기반을 마련하겠다"며 "현장 의견을 반영한 정책을 추진하겠다"고 덧붙였다.

11일 오전 10시 30분 경남 산청군 장애인회관 대강당에서 열린 산청군수직 인수위원회 출범식[사진=산청군]2026.06.11

m25322532@newspim.com